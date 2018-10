Centenars de policies blinden la manifestació del 9 d'Octubre i eviten que els ultres rebenten la marxa

L'ampli dispositiu policial desplegat la vesprada d'aquest dimarts a València per a evitar altercats com els protagonitzats per l'ultradreta l'any passat durant el 9 d'Octubre ha aconseguit evitar incidents. El desplegament ha sigut supervisat pel delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, a peu de carrer.

El delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio (centre amb camisa blava), ha supervisat a peu de carrer el dispositiu policial.

Desenes de policies han mantingut separada una primera manifestació de l'extrema dreta de nodrits grups de manifestantes que s'incorporaven a la marxa convocada per la Comissió 9 d'Octubre, formada per organitzacions i partits d'esquerra, que té previst arrancar a les 19.00 hores.

Es troben la primera manifestació de LGTB del Regne de Valencia amb els primers que han arribat a la de la Comissió 9O i la COS pic.twitter.com/vvxvB2zElp — Sergi Pitarch (@sergipitarch) 9 de octubre de 2018

Així, en aquest primer punt conflictiu no s'han registrat incidents remarcables.

Al mateix temps, en un habitatge del número 19 del carrer de Xàtiva han aparegut persones amb passamuntanyes recolzades en els finestrals i balconades.

Encaputxats en un edifici d'un carrer per on passa la manifestació.

Mentre, els grups d'extrema dreta vinculats a Espanya 2000 s'han concentrat a la plaça de Sant Agustí, però la Policia els manté controlats. Hi ha hagut fins i tot una xicoteta càrrega quan alguns han intentat trencar el cordó policial que bloquejava aquesta concetració no comunicada a la Delegació del Govern.

La capçalera de la manifestació de la Comissió 9 d'Octubre.

Es calcula que la Delegació del Govern ha mobilitzat uns 1.500 agents de València i de la resta d'Espanya, encara que les xifres no són oficials, ja que no ofereix dades concretes dels seus dispositius.