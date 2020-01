Els socialistes designats per la Generalitat com a consellers del Port de València s'esborren de la votació de la terminal de creuers i Compromís es divideix

Els membres socialistes del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) designats fa només uns dies per la Generalitat Valenciana s'han absentat de la reunió celebrada aquest dilluns en la qual s'ha donat el vistiplau al plec de condicions de la futura terminal de viatgers per a creuers i ferries del Port de València.



Ni l'eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, que repeteix com a consellera, ni l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, totes dues del PSPV, han assistit a la reunió del consell. Sí que ho ha fet i ha votat a favor del projecte l'altre conseller per designació de la Generalitat, Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), el lloc del qual en el consell es renovarà enguany.



Així, l'aprovació dels plecs de la terminal ha comptat amb l'únic vot en contra d'Iván Castañón, secretari autonòmic de Coordinació Institucional de la Conselleria d'Igualtat i mà dreta de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra.



Fonts d'aquest departament han explicat que Castañón ha votat en contra en entendre que abans de seguir endavant amb els diferents projectes del Port s'ha d'aclarir si és necessària una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'ampliació nord.



No obstant això, l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), que va votar en contra en el seu moment de l'ampliació precisament perquè reclama una nova avaluació ambiental, ha votat a favor del projecte del moll de creuers contra el criteri del nou conseller Castañón, company de partit.



Ribó ha explicat que ha condicionat el seu suport al fet que es garantisca que els vaixells apagaran motors i es connectaran a la xarxa elèctrica una vegada atraquen en la futura terminal, al fet que els criteris ambientals tinguen un pes d'un 25% a l'hora d'adjudicar el projecte i no del 4% com figurava en el plec, que els nous edificis que es construïsquen siguen autosuficients en matèria ambiental, que s'instal·len plaques fotovoltaiques i que en la zona d'aparcament hi haja places amb carregadors per a vehicles elèctrics. Totes aquestes condicions es tindran en compte finalment en el plec, la qual cosa ha propiciat el vot favorable de l'alcalde.



Sobre si seria preceptiva una Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a aquest projecte en concret per la seua proximitat i afecció al barri de Natzaret o si s'ha d'incloure aqueix estudi en la DIA que l'Ajuntament exigeix per a l'ampliació nord, Ribó ha comentat que "això no és l'ampliació nord, és una cosa diferent; aqueixos aspectes els hem plantejats en un pla de residus líquids, sòlids i gasosos que hem exigit també i que es tindran en compte".



Ribó ha afirmat que ací no veu la necessitat "objectivament de retardar un tema per una declaració d'impacte perquè no hi ha uns temes substancials, crec que no és necessari; la intenció de l'Ajuntament no és frenar els projectes del Port, és fer-los ambientalment possibles i hem treballat en aquesta idea".



No obstant això, aquest projecte està directament relacionat amb els canvis que ha introduït la APV en l'ampliació nord, sobre la qual l'Ajuntament amb el seu alcalde Ribó al capdavant exigeix una nova DIA, precisament perquè s'avalue si aqueixes modificacions que no estaven contemplades en el projecte inicial tindran efectes en el medi ambient.



La construcció de la terminal de creuers que se situarà en les drassanes de l'antiga Unió Naval (al costat del barri de Natzaret), de la qual la titularitat indirecta del cent per cent de les accions és de Boluda Corporación Marítima (BCM), ve a conseqüència dels canvis introduïts en el projecte d'ampliació del Port de València per part dels seus actuals responsables, amb Martínez al capdavant, per la qual cosa implicarà l'eliminació de l'actual terminal situada en la zona nord, en un punt molt més allunyat del nucli urbà.



Per a aprovar aquest trasllat de la terminal de la zona nord a les drassanes de Boluda, l'APV va aprovar una compensació a l'empresari mitjançant una concessió de 35 anys per a construir dues torres d'oficines de 13 pisos a canvi de rescatar la de les drassanes d'Unió Naval que ja no utilitzava i el contracte de la qual expirava en 2027.



Segons ha explicat Martínez, la futura terminal tindrà una capacitat diària per a rebre de manera simultània a 5.000 creueristes, un cost aproximat de 20 milions d'euros a abonar entre l'APV i l'empresa concessionària (el percentatge que correspon a cadascun dependrà de les ofertes) i es preveu la seua posada en servei per a l'any 2024.



El projecte implica la prolongació de l'espigó Túria nord on pararan provisionalment els creuers una vegada s'elimine l'actual estació situada en la zona de l'ampliació nord i fins que estiga finalitzada la terminal definitiva.



Per recomanació de la càtedra Demetrio Ribes es rehabilitaran cinc naus industrials de les drassanes de Boluda els usos de les quals són compatibles amb els de la terminal i es mantindran dues grues.