Enric Morera defensa que la interlocutòria de la jutgessa "arxiva" les acusacions (de finançament il·legal) contra el Bloc

El president de les Corts, Enric Morera, considera que la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 21 de València "arxiva les actuacions contra el Bloc" per presumpte finançament irregular, la qual cosa suposa una "bona notícia pel que fa a l'honorabilitat i el prestigi" del partit.

Morera, també president del Bloc, soci en la coalició Compromís, ha fet aquestes afirmacions després que el jutjat de València s'inhibira en favor d'uns altres de Madrid, Benidorm i Gandia sobre la denúncia presentada pel popular José Ciscar en la Comissaria de Policia perquè s'investigara el suposat finançament irregular del PSPV i Bloc.

Segons el president de les Corts i del Bloc, en la interlocutòria "la jutgessa ha dit que no hi ha res (contra el Bloc) i ha declarat l'arxiu".

La jutgessa "s'inhibeix davant altres jutjats però en el que repercuteix a la nostra actuació present i passada com Bloc s'ha arxivat", ha subratllat Morera, qui considera que en política "no val tot, no val estendre rumors, elaborar dossiers i trencar el bon nom d'una organització amb 20 anys d'existència i cap imputat".

"Nosaltres no estem afectats", ha indicat, per a afegir que considera que és "molt bona notícia per als quals creiem que ha d'haver-hi tolerància zero davant la corrupció".

A més, ha mostrat la seua satisfacció perquè "una vegada més una denúncia falsa s'arxiva i caldrà preguntar al PP per què presenta tantes denúncies d'aquest tipus".

Segons Enric Morera, "hi ha un arxiu en el que afecta al departament de València i estem molt satisfets perquè la denúncia del PP, que es va fer fa més un any, s'ha arxivat i avui s'ha sabut l'arxiu de l'acte de la interlocutòria de la jutgessa".

"Per tant -ha indicat-, molt bona notícia per als quals sempre hem atacat la corrupció i és una bona notícia pel que fa a l'honorabilitat i el prestigi del Bloc".

El president de les Corts ha assegurat que estan "molt tranquils perquè no coneixíem l'acte de la interlocutòria i, per tant, és el que diu la jutge i s'ha arxivat la denúncia del PP", pel que fa a aquest partit.

Ha mostrat la "màxima transparència, rigor i ajuda al que ens demane la Justícia, que no ens ha demanat gens" i ha demanat no entrar en "especulacions, sinó en la realitat: davant la denúncia que presenta José Ciscar per blanqueig de capitals (contra el Bloc), la jutgessa ho arxiva. Aqueixa és la notícia".