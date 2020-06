La Guardia Civil detiene a un concejal de Ponferrada días después de que su mujer ingresase en el hospital en estado grave

El concejal de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil por las lesiones que presentaba su mujer el pasado jueves, cuando ingresó en estado grave en un hospital. La versión que se dio en un primer momento fue que las lesiones eran fruto de "una caída" en su vivienda de Toreno, algo que no acabó de convencer ni a los médicos que alertaron a la benemérita, ni a los agentes. Según ha podido saber eldiario.es, la mujer no ha recuperado ha consciencia aún, y Muñoz pasará a disposición judicial en breve después de declarar por segunda vez esta mañana y durante horas.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (PSOE), ha confirmado a través de una nota de prensa que aparta del equipo de Gobierno a Muñoz. En el comunicado remitido por el Ayuntamiento de Ponferrada, Ramón se refiere al "apartamiento inmediato" del concejal de las responsabilidades al frente de

la Concejalía Delegada para el Proyecto de Lucha contra la Soledad no Deseada y de la Junta de Gobierno municipal hasta que se aclare "de forma oficial" su "situación jurídica".

El alcalde señala que "se trata de una decisión de carácter cautelar, que no prejuzga en absoluto el comportamiento ni las acciones" del edil, "pues en este punto hay que respetar rigurosamente tanto la actuación policial y judicial, así como la presunción constitucional de inocencia que ampara a todo ciudadano".

Así, Olegario Ramón "quiere despejar a título personal, como

alcalde, y en nombre de los tres partidos integrantes del equipo de gobierno municipal" (PSOE, Coalición por El Bierzo y Podemos Ponferrada) en el Consistorio de Ponferrada, "cualquier duda respecto a su rechazo inequívoco y a la tolerancia cero ante las conductas que puedan encajar en la tipificación de violencia de género o violencia machista". "No soy quien para prejuzgar una conducta y unos hechos que desconozco, pero la actuación policial nos revela indicios que nos lleva a adoptar esta dolorosa decisión, porque no podemos permitir que, una vez más, se asocie el nombre y la imagen de Ponferrada y de este Ayuntamiento a hechos y conductas poco ejemplares y que nos causan un gran daño a todos”.

Mientras la situación jurídica del concejal Pedro Muñoz permanezca

condicionada por la acción policial y judicial, el desempeño de las funciones que venía realizando en el equipo de gobierno municipal correrá a cargo del representante de Coalición por El Bierzo Iván Alonso Rodríguez.Pedro Muñoz acumula una trayectoria política amplia, salpicada por sus cambios de partido. De 2003 a 2015 fue alcalde de Toreno pero con dos partidos diferentes. En la etapa 2003-2007 formaba parte de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y de 2007 a 2015 con el PP. En esta misma etapa fue procurador del PP en las Cortes de Castilla y León. También ha sido diputado provincial en León entre 2015 y 2019, etapa en la que ya había dejado el PP para militar en Coalición por El Bierzo. Con ese partido ha sido concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada entre 2015-2019, en un pacto de Gobierno con el PP y actualmente con el PSOE y Podemos.