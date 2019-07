Javier Maroto intenta esquivar la denuncia del PSOE y dice que ha alquilado una vivienda en Sotosalbos

El senador autonómico por Castilla y León, Javier Maroto, ha asegurado este miércoles que se ha empadronado en Sotosalbos (Segovia) alquilando una vivienda. Su versión difiere de la aportada a eldiario.es por fuentes municipales, que aseguraron que la inscripción de Maroto la realizó una tercera persona y que el documento justificativo que facilitó fue una autorización de un vecino del pueblo para que se empadronase en su vivienda.

Maroto ha lamentado que el único concejal del PSOE en el pueblo que pide "explicaciones" sobre su empadronamiento "no está empadronado en Sotosalbos y ejerce allí su función". "El PSOE tendría que ver qué hace en sus debates", ha afirmado. El senador obvió que para ser edil no es obligatorio residir en el municipio y que, sin embargo, una condición indispensable para ser senador autonómico de Castilla y León es la vecindad con la Comunidad a la que se representa.

"Yo vivía en Vitoria y me he empadronado y he alquilado una vivienda en Sotosalbos", ha asegurado. Javier Maroto ha explicado que ha decidido implicarse con el PP de Castilla y León, y que se le va a ver "mucho" en Sotosalbos. "He estado ya, y voy a seguir estando, aunque descansaré este verano", ha adelantado. Maroto ha insistido en lo "llamativo" que le resulta que "el concejal al que se le ponen los pelos de punta" por su empadronamiento, no resida en el pueblo. Además, se ha referido al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, para afirmar que "no ha hecho la digestión" sobre lo ocurrido en la Comunidad, donde el PSOE fue el partido más votado, con 35 escaños frente a los 29 del PP. "Es difícil, pero mantengamos un poco las formas", ha zanjado.

Mientras Maroto justifica su empadronamiento, el PSOE considera que es "fraudulento" y va a requerir la documentación para proceder a una denuncia administrativa que dé inicio a un expediente.