La consejera de Sanidad de Castilla y León: "No me siento cómoda del todo anunciando el paso a fase 1 una semana antes"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha reconocido este lunes cierto malestar por proponer el paso a fase 1 de toda la comunidad con una semana de antelación. "Cómoda del todo no me siento, son demasiados días anunciando esto una semana antes", ha confesado. Sin embargo ha subrayado que aunque la propuesta se hace en las próximas horas, se analizará muy bien lo que ocurra en los próximos días. "Es inseguro porque el coronavirus hace lo que le da la gana", ha dicho.

El Gobierno de Castilla y León había mostrado hasta el domingo una rígida postura frente a la desescalada, tomando las decisiones respecto a zonas básicas de salud y manteniendo al grueso de la Comunidad en fase 0. Sin embargo, el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) anunció en su comparecencia tras la reunión de los presidentes autonómicos con el presidente Pedro Sánchez, que Castilla y León estará en fase 1 el próximo 25 de mayo. Todo ello tras dos semanas en las que Verónica Casado insistió en que se había producido "un claro repunte" de nuevos casos en la Comunidad tras la relajación de medidas como la salida de los menores o posteriormente los paseos y actividades deportivas de los adultos. Fernández Mañueco avanzó el domingo que habría un cambio de fase y que no sería por capitales, algo que sí contemplaba tanto Verónica Casado como el vicepresidente, Francisco Igea (ambos de Ciudadanos), y lo hizo poco después de que el líder del PP, Pablo Casado avanzase que no apoyará una quinta prórroga del estado de alarma.

Según Verónica Casado la postura de su socio de Gobierno no tiene nada que ver con ese rápido y global ascenso de fase de toda Castilla y León y descarta la presión política.

"Para nada, no me he sentido presionada en ningún momento, estoy convencida. Siempre se han respetado los criterios sanitarios y epidemiológico porque nos daba miedo que hubiese un repunte", ha contestado en rueda de prensa. "Si esto cambia y no sigue como en los tres días anteriores reconsideraremos el tema" ha advertido. "No dejaré nunca jamás de usar criterios sanitarios y epidemiológicos. Nunca he notado ninguna presión, estoy convencida de que podemos intentar hacerlo pero siendo muy vigilantes", ha remarcado. Ante la insistencia de la prensa, Casado ha reconocido que si los datos no acompañan, puede que no todas las provincias de Castilla y León pasen de fase.