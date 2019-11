El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: "Pedro Sánchez es un presidente políticamente muerto viviente"

Almeida apela a "la moderación, la firmeza de principios y convicciones y políticas aplicadas desde la moderación" para poder "sumar" de cara a "esa crisis que viene" El regidor madrileño señala que los problemas territoriales "solo se pueden afrontar desde la concordia y el acuerdo como se logró la Transición" "No dividir y no enfrentar es lo que ofrece el PP porque no está chillando, descalificando y gritando, sino diciendo a los españoles que tenemos un proyecto común precioso en el que tenemos que participar todos juntos", subraya