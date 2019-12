Tudanca cree que la Junta toma "por tontos" a los ciudadanos cuando dice que los imputados por la Perla Negra actuaron a título personal

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado esta mañana que la actuación de la Junta con respecto a la corrupción ya no le "sorprende" después de que el Gobierno autonómico solicitara penas de 11 y 4 años de cárcel para dos altos cargos del Gobierno de Herrera por el caso Perla Negra después de que pidiera incluso el archivo de la causa por no observar perjuicio económico. "Algo que sería ridículo si no fuera tan grave", ha aseverado el líder socialista, que cree que la Junta toma "por tontos" a los ciudadanos cuando dice que los imputados por la Perla Negra actuaron "a título personal".

"Ahora decir, como si fuéramos tontos, que los altos cargos nombrados por el Partido Popular hubieran robado a los castellanos y leoneses a título personal. No. Alguien tiene que asumir alguna responsabilidad alguna vez", ha cargado Tudanca.

"Han pasado de insultarnos por denunciar, de negar su existencia, de oponerse en sede judicial a este caso a personarse para intentar confundir a la opinión pública; a pedir penas de prisión para altos cargos de la Junta nombrados por el PP", ha reprochado esta mañana Luis Tudanca poco antes de celebrar la interparlamentaria socialista en Castilla y León.

El caso Perla Negra toma su nombre de un edificio de la Consejería de Economía acuñado así. El Juzgado investiga el amaño en el concurso para inflar el precio (pagó 70 millones cuando su tasación máxima era de 41) y para comprar terrenos para un polígono industrial previamente adquiridos por empresarios y que los vendieron muy por encima de su valor.

Sobre los principales encausados, la Fiscalía de Valladolid pide 11 años de cárcel para los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. El Ministerio Público ve un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales para Delgado, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

Por su parte, la Junta de Castilla y León interesa para Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía y presidente de Gesturcal, 11 años por el delito continuado de negociación y/o actividad prohibida y el delito continuado de malversación. Para, Begoña Hernández, que también fue viceconsejera con posterioridad a Delgado y responsable de Gesturcal, se solicita por el delito de malversación 4 años de prisión.

El PSOE exige, como acusación particular, 34 años para cada uno de los exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández y reclama que ambos hagan frente a una multa de 56 millones de euros.

Tudanca ha lamentado que el PP haya negado "su propia corrupción" durante "mucho tiempo" mientras sufren "condena tras condena, imputación tras imputación de la responsables de la Junta durante los últimos años". "Hace no tanto quien fuera vicepresidente de la Junta, el señor Merino condenado por la Gúrtel", ha recordado. "Este caso y otros como la trama eólica fueron los hizo conocida esta Comunidad Autónoma por los empresarios como 'Sicilia y León'", ha afeado el dirigente socialista.