Villegas se desmarca de la propuesta de Igea: "No va a haber un cambio de cromos ni nada por el estilo"

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, se ha desmarcado de la posición expresada este martes por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que aseguró que la formación naranja está "dispuesta a todo" para evitar que Sánchez forme un gobierno con Unidas Podemos, incluso replantearse los pactos de gobierno autonómicos que alcanzó con el PP, en Castilla y León y Andalucía.

El dirigente de Cs ha indicado que "no hay ningún tipo de oferta en ese sentido" y que "no va a haber un cambio de cromos ni nada por el estilo". Además, ha dejado claro que "la política de pactos del partido la lleva ahora la Ejecutiva Permanente, no un vicepresidente de una comunidad autónoma", y que "los pactos autonómicos están para mantenerse".

Villegas ha rechazado el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos con el apoyo de partidos nacionalistas y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que rectifique y llegue a un acuerdo para que el PP y la formación naranja favorezcan su investidura.

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Madrid, tras la reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva, Villegas ha calificado de "nefasto para España" el preacuerdo firmado este martes por Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y ha propuesto en su lugar un "pacto entre constitucionalistas".

"El PSOE tiene que volver al constitucionalismo" y "mirar al centro", no "a los extremos, a los populistas de izquierda y a los nacionalistas", ha declarado, subrayando que Ciudadanos "está en el no a un gobierno que es malo para España" pero que aún hay tiempo para que Sánchez cambie de socios.

No darán un cheque en blanco a Sánchez

El secretario general de Ciudadanos ha afirmado que mientras el líder socialista "siga pidiendo el voto de los separatistas, es imposible una solución moderada y reformista para el país". Por ello, le ha reclamado que rompa con Iglesias y acepte "un acuerdo centrado y moderado" con el PP y Ciudadanos, señalando que las diez propuestas de acuerdo en distintos ámbitos que Albert Rivera presentó antes de las elecciones "siguen vigentes".

En este sentido, ha aclarado que la formación naranja no está dispuesta a dar "un cheque en blanco" a Sánchez y que, si quiere ser investido con sus votos, no podrá luego "hacer políticas con Podemos". Además, ha precisado que Ciudadanos no busca entrar en un gobierno de coalición con el PSOE, sino quedarse en la oposición y "permitir a Sánchez gobernar" alcanzando "unos acuerdos de mínimos en los grandes temas".

Según el secretario general, que continúa en su cargo de forma interina tras la reciente dimisión de Rivera como presidente por el batacazo electoral, el preacuerdo de Sánchez con Unidas Podemos "no es ninguna sorpresa".

"Ya dijo, antes de que se convocaran las elecciones, que Podemos era su socio preferente. Lo era, lo es hoy y supongo que lo seguirá siendo en los próximos meses", ha manifestado. Pero también ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones dijo también que no podría "dormir tranquilo" con ministros de Podemos en el Ejecutivo.

"No sé si Sánchez va a dormir tranquilo, pero creo que la inmensa mayoría de los españoles no van a dormir tranquilos", ha comentado, añadiendo que lo que se puede anticipar sobre las políticas económicas, fiscales, de gasto público y de modelo territorial que aplicaría ese gobierno conjunto "no es nada tranquilizador".