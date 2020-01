¿Por qué León se unió a Castilla? Un exministro franquista, un recurso fallido del Constitucional y un contrapeso a los nacionalistas

La mayor muestra de fuerza del leonesismo fue también uno de sus últimos estertores hasta este mes de diciembre. El 4 de mayo de 1984, más de 90.000 personas abarrotaron las calles de la ciudad de León para pedir que la provincia se constituyese como autonomía. De poco sirvió, puesto que finalmente se conforma Castilla y León en el que fue el Estatuto de Autonomía más tardío de España –sin contar con Ceuta y Melilla–.

35 años después de la aprobación del Estatuto, el proyecto de Castilla y León parece hacer aguas en su flanco occidental: una decena de consistorios leoneses, entre ellos el de la capital, han aprobado mociones para pedir que la provincia abandone la comunidad que ha formado con Castilla desde 1983, una decisión que respaldan más del 50% de sus habitantes, según una encuesta.

"En la II República, el Tribunal de Garantías Constitucionales reconoció la suma de estas tres provincias como una región independiente", explica a eldiario.es el catedrático de Filología y primer secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Hermenegildo López. Durante el franquismo, la división territorial republicana se mantuvo, aunque con poco peso debido a la fuerte centralización del Estado. A la muerte del dictador, la opinión de que Castilla y León eran dos entes separados y distintos estaba plenamente extendida en ambos territorios.

En 1979, antes de que se iniciase el proceso autonómico, la Diputación Provincial de León planteó una encuesta sobre su futuro político, recuerda uno de los mayores estudiosos del leonesismo y doctor en Sociología, Daniel Díez Llamas. "La mayoría de los ayuntamientos leoneses se posicionaron a favor de constituirse como comunidad uniprovincial", sentencia el sociólogo.

En aquel sondeo a los consistorios, el 50,7% consideraba que León debía ir por su cuenta. El resto de opciones que se plantearon recibieron menos apoyos. La unión con Castilla recibió el mismo apoyo que la unión con Asturias, opción respaldada solo por el 6,78% de los Ayuntamientos. Entonces, ¿por qué España no tiene 18 comunidades autónomas?

El papel de Rodolfo Martín Villa

Las grandes tragedias necesitan grandes villanos. Para los leonesistas ese papel recae ominosamente en el exministro del Interior y de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa. Cuando se pregunta a cualquier leonesista por qué León no se constituyó como autonomía, su nombre sale casi al instante. Este prócer del franquismo que recaló en UCD fue, en gran medida, quien bloqueó la autonomía leonesa.

La indefinición de los partidos sobre la configuración del Estado era tal que tanto el PSOE, UCD y AP, se mostraban a favor y en contra de que León y Castilla se uniesen. "Salvo el PCE, que estaba a favor, todos variaron según el momento", explica el escritor leonés Máximo Soto. La balanza podría haberse decantado por una región leonesa separada.

Cartel del Congreso del PSOE. PSOE

En septiembre de 1979, Martín Villa aseguró en un comunicado del que se hicieron eco varios medios de comunicación que su partido tomaría "una decisión que se está dibujando y perfilando sobre la base de León como Provincia Autónoma". Ese mismo año los socialistas se pronunciaron en la misma dirección y consideraron a León como una región "sentida y querida por sus habitantes y que desde el punto de vista económico es viable y conveniente", incluso un año antes, en el cartel del Congreso de 1978, aparecía la bandera de León.

Una unión como contrapeso a Cataluña y País Vasco

En 1979, Cataluña y el País Vasco se constituyeron en las dos primeras autonomías. Ante este fenómeno, existía la posibilidad de la atomización. "Había que frenar a los nacionalismos catalán y vascos y para ello, que crear comunidades que supusiesen un contrapeso", explica Díez Llamas. "Martín Villa pensaba que catalanes y vascos controlarían el estado y que era precisa una alternativa autonomía", recuerda Máximo Soto.

En marzo de 1980, UCD en el transcurso de una reunión de los comités político y ejecutivo y el PSOE, tras la celebración de su Congreso Provincial, decidieron posicionarse a favor de la opción de Castilla y León. El 16 de abril de 1980, PCE, UCD y PSOE, en la Diputación de León ratificaron el acuerdo de integración en Castilla y León.

Gran manifestación en la ciudad de León. UPL

El leonés Martín Villa "configuró una España de alguien que no creía en las autonomías", asegura el sociólogo Díez Llamas. "Martín Villa obligó a todos sus cuadros a que aceptasen el marco autonómico de Castilla y León", recalca. Máximo Soto va más allá y asegura que los miembros de la Diputación fueron "presionados" como demuestra que solo tres años después la Diputación tratase de dar la vuelta a la situación.

En enero de 1983, la UCD y Martín Villa habían salido del Gobierno. El proyecto de Ley Orgánica 4/1983 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León había entrado en el Parlamento. Entonces, la Diputación de León trató de revertir la sesión del 16 de abril de 1980 para marchar en solitario. Con 22 votos a favor de la UCD y AP, frente a 4 de PCE y PSOE. Pero el proceso autonómico ya estaba en marcha. El Congreso de los Diputados aprueba el Estatuto de Autonomía. "La Diputación se pronuncia en contra de la unión con Castilla, pero, sin consulta democrática, se decide seguir adelante con el Estatuto de Autonomía", explica Díez Llamas.

Ante esta tesitura, un grupo de 53 senadores, en su mayoría de Alianza Popular, acudieron al Tribunal Constitucional contra el Estatuto. Los senadores trataron de hacer valer que la Diputación leonesa se había opuesto en última instancia a la unión con Castilla y que por tanto, el proceso autonómico debía revocarse.

La gran manifestación de mayo de 1984 y rechazo del Constitucional

"La policía nos dijo que teníamos que desalojar porque habíamos superado los 50.000 previstos. Nosotros les preguntamos que cómo", recuerda Hermenegildo López, uno de los impulsores de aquella marcha en la que un conglomerado de grupos culturales y asociaciones convocaron tan solo una año después de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León hubiese sido creada y a la espera de que se aceptase su recurso en el Tribunal Constitucional.

La manifestación del 4 de mayo fue capitaneada por el alcalde de León Juan Morano Masa, y apoyado por su partido –Alianza Popular, AP–, por el Partido Regionalista del País Leonés, Prepal, y por numerosas asociaciones leonesistas. Bajo el lema 'León Solo' reclamaban que la provincia fuese por su cuenta. De poco sirvió. En septiembre, la Sentencia 89/1984 del TC da carpetazo al sueño leonés de formar una comunidad autónoma independiente, no porque no tuviese derecho a hacerlo –el artículo 2 y el 143 de la Constitución así lo reconocen– sino porque no había ningún defecto en el proceso.

Esta puerta es la que en las últimas semanas han aprovechado los leonesistas para reclamar su autonomía. El TC no declaró inconstitucionales las pretensiones de León, por lo que ahora, según los alcaldes que han firmado las mociones pro autonomía, pueden reclamar una nueva apertura del proceso autonómico para acomodar a León como la decimoctava autonomía.