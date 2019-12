Ferraz pide al PSOE de León que aplace su apoyo a una moción por "la autonomía de la Región Leonesa" hasta que Sánchez sea investido

El último pleno del año en el Ayuntamiento de León estaba llamado a ser 'histórico' por quienes reivindican la autonomía para las provincias de León, Zamora y Salamanca gracias a la previsible aprobación de una moción de UPL a favor de la creación de esta nueva comunidad.

La moción insta a poner en marcha los mecanismos para conseguir una autonomía propia para la Región Leonesa al margen de la actual configuración de la comunidad autónoma de Castilla y León. El PSOE, que gobierna la ciudad, había anunciado su apoyo a la propuesta del partido leonesista, con quien ha pactado y aprobado los presupuestos municipales.

Pero la dirección federal del partido ha pedido al alcalde de León, José Antonio Diez, que se retrase este debate y aprobación del texto para no interferir, generando nuevas polémicas, en las negociaciones para formalizar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Diez ha defendido en los últimos meses la creación de la nueva comunidad alegando la existencia de "agravios" en Castilla y León.

De este modo, queda en el aire si esta moción será hoy debatida y aprobada o no en el Pleno que arranca a las 11.00 horas. Hora a la que, por cierto, se ha convocado una concentración de apoyo a la moción por parte de colectivos del llamado leonesismo social.

La moción fue registrada por Unión del Pueblo Leonés hace más de un mes y en ella se pide que el Pleno reclame a las Cortes autonómicas y al Parlamento nacional que se activen los mecanismos, que ve "posibles con base en el artículo 143 de la Constitución", para la puesta en marcha de la comunidad autónoma de la Región Leonesa.

"Es el momento de ejercitar o no el derecho constitucional a la autonomía de León. No caben justificaciones de partido para no abordar la cuestión, lo que divide a las fuerzas políticas en dos: las que a través de la reforma del Estatuto quieren reintegrar y consagrar las razones de Estado y las que, con amparo constitucional, solicitamos, exigimos y advertimos que este es el momento, el único momento para la constitución de la autonomía leonesa", reza literalmente el texto.

La moción insta abiertamente a que el Pleno "adopte los acuerdos que harían viable una autonomía para León", remitiendo "al órgano legislativo autonómico el posicionamiento de este plenario en cuanto a que la Región Leonesa tiene derecho a constituirse en comunidad autónoma, instando a las Cortes autonómicas a iniciar los trámites para la consecución de la autonomía de la Región Leonesa de las tres provincias que lo conforman: León, Zamora y Salamanca".

A su vez, pide también "remitir a las Cortes Generales del Estado este posicionamiento y la necesidad de revertir la actual situación de agravio con la Región Leonesa al ser la única región histórica de España que no es autonomía, con aprobación en el Congreso y el Senado de la creación de la comunidad autónoma de la Región Leonesa y la creación de cuantas instituciones en el ámbito legislativo, ejecutivo y jurisdiccional que puedan ser perceptoras de todas aquellas delegaciones de competencias y funciones como consecuencia de las transferencias a la nueva comunidad".