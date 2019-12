Puente asegura que en Ferraz "ha gustado poco" que el PSOE de León se sume a una moción para pedir la autonomía de Región Leonesa

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha criticado este viernes la postura del alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, que ha decidido apoyar una moción presentada por el partido regionalista leonés UPL, a favor de la autonomía para las provincia de León, Zamora y Salamanca, para disgregar Castilla y León en dos Comunidades Autónomas.

Tal y como adelantó el diario.es, la dirección federal del PSOE, pidió al alcalde de León que aplazase su apoyo a una moción por "la autonomía de la Región Leonesa" hasta que Pedro Sánchez sea investido como presidente del Gobierno. Puente ha asegurado hoy que no tenía constancia de las presiones de Ferraz, pero que no le extrañaba. "Sé lo poco que ha gustado esta iniciativa en la Ejecutiva Federal", ha sentenciado en una rueda de prensa.

El regidor vallisoletano que ha mantenido una relación tensa con su homólogo leonés, ha querido "morderse la lengua" antes de hablar de esta moción. "En mi caso, por mi condición de alcalde de Valladolid igual no soy el más indicado, pero ya les aseguro que las personas que están al frente de la organización en Ferraz no son de Valladolid ni de Castilla y León y no han entendido ni palabra de la iniciativa", ha rematado.

Durante este mandato, el alcalde de León José Antonio Diez se ha referido al alcalde de Valladolid como una persona "egoísta, oportunista, provocador" y ha sostenido que Puente "fomenta el discurso del odio y pone en riesgo a toda la Comunidad Autónoma por generar agravios peligrosos, que solo piensa en su interés personal, anteponiéndolo a los intereses de los ciudadanos" y "que sus bravatas injustificadas se las tiene que hacer mirar", así como "la incontinencia verbal".