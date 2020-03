La activista contra la mutilación genital Asha Ismail rechaza el reconocimiento de la Comunidad de Madrid por el Día de la Mujer

La activista contra la mutilación genital femenina Asha Ismail Hussein ha renunciado al reconocimiento que le ha otorgado la Comunidad de Madrid de Madrid con motivo del Día de la Mujer por no ser "coherente con mis principios y con la tarea que desarrollo".

El Gobierno madrileño le había concedido el galardón, que se entrega este viernes en la Real Casa de Correos, por "su lucha por los derechos de las mujeres y especialmente por la erradicación de la mutilación genital femenina".

Ismail es la fundadora de Save a Girl Save a Generation, una organización que desde 2007 lucha por el fin de la mutilación genital femenina, así como por acabar con otras prácticas como el sistema de dotes, el matrimonio forzado y otros abusos contra las mujeres en África y Asia.

A través de de un comunicado en la web de la ONG, la activista keniana ha dicho que su agradecimiento al Gobierno no le impide "renunciar al premio que se le otorga". "No sería coherente con mis principios y con la tarea que desarrollo si aceptara el reconocimiento del Departamento de un Gobierno que, desde su formación, no ha puesto medios para mejorar las ya frágiles medidas políticas y sociales que permitan avanzar en la igualdad de género", manifiesta.

Además, ha asegurado que el Gobierno madrileño "está desentendiéndose de la precaria situación en la que se encuentran muchas de las personas que buscan refugio en la Comunidad, o que mantiene un silencio cómplice ante las más que reprobables manifestaciones y acciones de algunos de sus socios cuando niegan la violencia de género, cuando quieren llevar la educación a tiempos remotos, cuando tratan a los menores no acompañados de delincuentes, o cuando expresan su hostilidad a los movimientos feministas".

Por su parte, desde el Ejecutivo regional han indicado a Europa Press que este reconocimiento ya ha sido concedido oficialmente y no se puede conceder a otra persona porque ya lo aprobó el Consejo de Gobierno. Defienden que Ismail sigue mereciendo el galardón aunque no lo quiera recoger.