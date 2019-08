Malta permite desembarcar a los 356 rescatados del Ocean Viking tras 14 días en alta mar

Los náufragos del Ocean Viking podrán tocar tierra tras 14 días en el mar. El primer ministro de Malta ha anunciado este viernes su autorización para desembarcar a los 356 rescatados del buque humanitario tras alcanzar un acuerdo de reparto posterior con seis países miembros.

"Estados miembros, a saber Francia, Alemania y Malta, han acordado ser parte de la solución en el bloqueo del Ocean Viking, que tiene 356 personas a bordo", ha afirmado Joseph Muscat a través de Twitter. En este sentido, el primer ministro ha anunciado que los migrantes serán transferidos a un buque de las fuerzas armadas maltesas fuera de las aguas territoriales, y los llevará a tierra firme.

Los migrantes serán trasladados a Francia, Alemania, Irlandia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía. "Ninguno permanecerá en Malta", ha aclarado Muscat.

Las ONG Sos Méditerranée y Médicos Sin Fronteras, responsables del barco humanitario, han mostrado su "alivio" tras conocer la decisión. "Los Estados europeos han encontrado una solución para llevar a tierra a los 356 sobrevivientes del #OceanViking en Malta. 14 días de sufrimiento", han expresado en Twitter.

