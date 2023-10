Azerbaiyán quiere más y los armenios lo temen: “No sólo se quedará en Nagorno Karabaj”

A menos de un kilómetro del puesto de control levantado por Azerbaiyán en el corredor atravesado por más de 100.000 armenios que huyeron del control azerí en Nagorno Karabaj, Ali pasa la tarde asomado al balcón de su vivienda en Kornidzor (Siunik), la localidad armenia más próxima a la disuelta república de Artsaj. Desde allí, observó hace días el éxodo de sus vecinos karabajíes. Y regresó a un pensamiento recurrente con el que convive parte de la sociedad armenia: “Cualquier día somos los siguientes, porque Azerbaiyán hace lo que quiere”.

El 25 de septiembre, mientras miles de armenios se agolpaban en coches y autobuses para escapar del control azerí en Nagorno Karabaj; mientras Ali salía de casa preocupado y comentaba con sus vecinos la salida masiva de los karabajíes, los presidentes de Azerbaiyán y Turquía mantenían en Najicheván, una región autónoma azerbaiyana encajonada en Armenia. La ubicación no era casual: Bakú ansía desde hace décadas construir un corredor en suelo armenio para conectad el enclave y Turquía con el resto de su territorio.

El simbólico encuentro, organizado menos de una semana después de la ofensiva que acabó con la disolución de la república independiente de Nagorno Karabaj, reforzó un temor presente en la sociedad armenia, ese pensamiento que ronda por la cabeza de Ali: las posibles intenciones del presidente azerí, Ilham Aliyev, de dar más bocados a las fronteras de Armenia -ya redibujadas en 2021-.

Si hay una región con más probabilidades de sufrir nuevas incursiones azeríes, esa es Syunik. Aquí se encuentra el área donde Aliyev pretende crear el corredor de Zangezur, el camino con el que pretende unir el enclave de Najicheván con el resto de Azerbaiyán, para así también contar con una conexión terrestre con su principal aliado, Turquía. El encuentro lanzó un mensaje a las autoridades armenias, que en el pasado han rechazado la construcción de ese paso terrestre que podría conllevar nuevos intentos de Bakú de crearlo por la fuerza, lo que conllevaría luchar por hacerse con nuevos territorios en Syunik.

Aliyev amenazó en 2021 con crear dicho corredor “le guste o no a Armenia”. Ahora, sin embargo, el presidente azerí insiste en que no está en sus planes construirlo “a la fuerza”. Los armenios no se fían.

Mientras gestiona la distribución y acogida de los karavíes llegados a la ciudad de Goris, el asistente del gobernador de Syunik, Karen Balyan tuerce su gesto para lanzar una sospecha que suena a certeza: “¿Cómo no vamos a sentir peligro [en relación a las intenciones azeríes de crear el corredor del sur]? Si está claro que comunidad internacional no reacciona y la Unión Europea necesita el gas y el petróleo de Azerbaiyán. El precio que pagan es caro: gas y petróleo para perpetuar el genocidio en nuestra región”, espeta Baylan en un encuentro con el diputado de España, Jon Iñarritu, en el que estuvo presente elDiario.es, con el objetivo de documentar la situación de los desplazados karabjíes.

El alcalde de Goris, la primera ciudad que recibió el éxodo, describe el riesgo que a su juicio enfrentan los habitantes de las localidades más próximos a las líneas fronterizas con Azerbaiyán: “Hay pueblos de Syunik que están a cinco metros de las casas de los azeríes, pero este pueblo no conoce lo que es el miedo y no van a abandonar sus hogares por ellos. Recibimos amenazas continuas por parte de Azerbaiyán, el problema es que no tenemos armas para defender nuestros hogares”.

Pero Mara (nombre fictico) sí tiene miedo. Mucho. Tanto que prefiere dormir en la calle en la plaza central de Goris que ser trasladada a uno de esos pueblos cercanos a la frontera. Acaba de huir de Nagorno Karabaj con 76 años y, dice, no quiere hacerlo de nuevo próximamente. Ha servido para el ejército de la autoproclamada república durante décadas, ha sufrido cada envite de Azerbaiyán a la región y ya no tiene fuerzas para sufrirlo de nuevo. Toma decisiones en base a una sospecha que siente como certeza.

“No quiero vivir con miedo otra vez. No tiene sentido irme de Nagorno y quedarme otra vez cerca de la frontera. Porque Azerbaiyán quiere seguir”, dice nerviosa la mujer.