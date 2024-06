En el barrio que el protegido de Le Pen usa para avivar su discurso xenófobo: “Cuando les escucho, me duele”

“AN es la enemiga de los pobres”, reza un cartel sobre una columna azul a pocos metros de la estación de metro de la Basílica de Saint-Denis. Es día de mercado y el corazón de esta ciudad multicultural a apenas 10 kilómetros del centro de París está en plena ebullición. Entre los puestos no cabe un alfiler. “Regardez mesdames!”, grita un vendedor que trata de llamar la atención de las clientas que rebuscan entre los montones de camisetas, juegos de sábanas y utensilios de cocina.

Como quien también rebusca entre los transeúntes, François intenta interceptar con octavillas a los vecinos que pasan para hacer compras o pasear por el mercado. Él y sus compañeros apuran las pocas horas que quedan antes del cierre de la campaña electoral para la primera vuelta de las elecciones legislativas, que tendrá lugar este domingo. A nivel nacional, los sondeos siguen pronosticando una cómoda ventaja para la extrema derecha de Agrupación Nacional (AN) pero el departamento de Seine-Saint-Denis, que compone el histórico cinturón rojo de París, es territorio de la izquierda.

François, profesor de secundaria, viste boina, camisa y chapa del Nuevo Frente Popular, la coalición de fuerzas de izquierda que se presenta a los comicios. “Aquí mucha gente está preocupada por el riesgo de que la extrema derecha llegue al poder”, explica el hombre de 39 años. A pocos metros, sus compañeros intentan entregar panfletos, pero muchos viandantes pasan de largo. La alta abstención es un viejo caballo de batalla para los partidos en estos barrios populares. En las últimas legislativas de 2022, la participación no llegó al 33% en esta circunscripción. “Aquí la gente no está muy interesada por la política. Se sienten excluidos y que no les importan a los políticos. Con suerte habrá menos abstención el domingo”, dice François.

“No, yo no…”, se limita a responder una mujer que mira ropa en un puesto del mercado, con los ojos como platos cuando se le pregunta qué piensa de las elecciones. No es la única. Mientras guarda una bolsa de manzanas en su carrito de la compra, Fatima (nombre ficticio), de 60 años, se confiesa preocupada, pero siente que no puede opinar. “No quiero hablar de cosas de las que no sé. Es algo que no sigo”, dice, antes de explicar que no ha logrado inscribirse para votar. Fátima nació en Túnez, pero vive aquí desde principios de los 80 y tiene la doble nacionalidad. “Jamás hemos tenido problemas. Nos adaptamos al país en el que estamos. Mi marido y yo hemos trabajado siempre. Mis hijos han estudiado, uno de ellos ha ido hasta a la Sorbona”.

Saint-Denis está lleno de ciudadanos de orígenes diversos con doble nacionalidad como Fátima que están en el punto de mira de la extrema derecha, cuya proposición de vetar de ciertos puestos de la administración a estas personas ha hecho saltar las alarmas en plena campaña. Según el Gobierno, hay 3,5 millones de franceses “estigmatizados” por esta propuesta, defendida por el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que nació en el seno de una familia de origen italiana en Drancy, en el departamento de Seine-Saint-Denis.

De hecho, Bardella, que tiene 28 años, no ha desaprovechado en el pasado la ocasión de recordar que se crio en Saint-Denis, tirando de autobiografía para sostener su discurso xenófobo. “Hasta hace poco, todavía votaba aquí, pero ahora se mudó a otra ciudad en los suburbios del oeste. Yo nunca lo he visto”, dice François.