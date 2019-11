Agresión racista en un autobús de Madrid: "No te pego porque eres mujer; a tu puto país"

Una nueva agresión racista y machista ha tenido lugar en el transporte público de Madrid. La organización Es Racismo ha difundido un vídeo que recoge los hechos que tuvieron lugar sobre las 12:28 del pasado 31 de octubre en un autobús de la línea 77 de la EMT.

La grabación muestra cómo un hombre, a quien sus acompañantes llaman Arturo, amenaza a una joven latinoamericana con la que, según los testigos consultados por Es Racismo, comenzó a discutir por el asiento. "Para ya", le dice ella, y el agresor responde: "No te pego por ser mujer", a lo que ella, indignada, exclama: "Lo que faltaría, que me toques". Inmediatamente, el agresor profiere amenazas racistas como "vete a tu puto país" y "tira, tira...este no es tu país", para después golpear a la joven ante la pasividad del resto de pasajeros, mientras sus acompañantes intentan sujetarlo.

"Yo iba sentada en la parte trasera con mi madre y resulta que la chica a la que le ocurrió, estaba al lado, de pie ya que no había asientos disponibles", ha explicado la testigo y autora del vídeo a Es Racismo, señalando la pasividad del conductor, quien no se detuvo en ningún momento. "Al ver ella que se desocupa un asiento delante, se sentó, y al cabo de un momento suben al autobús un chico con dos amigos, una chica y otro chico", continúa la testigo. "Se sentaron en el asiento de enfrente y es ahí cuando el joven del vídeo le dice que se quite de ahí porque se quiere sentar él, a ella le quedaban unas dos paradas por eso no quería sentarse en el lado de la ventana, ya que se bajaría pronto".

A punto de llegar a la próxima parada, el joven reaccionó groseramente y empezó a gritar. "La señora iba con su esposo que estaba sentado delante, al ver esto, se levantó y le pidió a él que se calmara, que dejara de faltar el respeto a su mujer", señala esta usuaria de la EMT. Sin embargo, la educación de este hombre obtuvo como respuesta más insultos, "el chico empezó a dar golpes al autobús, aparte de eso, hacía burlas a la señora e incluso, le tiraba besos".

Es Racismo también informa de que otra persona ha contactado a la organización con otra versión distinta de los hechos, en la que la víctima sería el agresor, a quien según esta versión habrían golpeado primero. Algo que niega la testigo: "Es cierto que al lado de la señora agredida había un sitio vacío, en la parte de la ventana, pero ella no quería ocuparlo porque iba a bajar pronto, no obstante, él quería ocupar su sitio para ir cerca de sus amigos", ha señalado a Es Racismo. "La señora hizo amago de golpear al chico pero no le tocó, ella tenía una actitud tranquila en todo momento. Están intentando tapar el acto racista diciendo que la mujer le agredió primero y que él sólo pegó al marido".