Devoluciones rápidas y limitación del asilo: Biden firma el decreto demócrata más restrictivo con la frontera de México

El presidente Joe Biden ha anunciado este martes una orden ejecutiva para limitar el número de peticiones de asilo a Estados Unidos y cerrar la frontera con México una vez se superen los 2.500 cruces irregulares diarios, según avanza Associated Press. Cuando se haya superado este umbral máximo de personas, los agentes de inmigración podrán deportar rápidamente a las personas que intenten ingresar de forma irregular en el país. El decreto representa la política fronteriza más restrictiva presentada por cualquier demócrata y llega en un momento en que la gestión de la frontera se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los votantes de cara al 5 de noviembre.

Todas aquellas personas que crucen la frontera de manera irregular y lo hagan después de que se haya superado este nuevo umbral diario, ya no serán elegibles para recibir el asilo en Estados Unidos. Según un comunicado enviado este martes por la Casa Blanca, “las medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea sobrepasada y facilitarán el trabajo de los agentes de inmigración para deportar los individuos que no tengan base legal para seguir en Estados Unidos”. Así pues, detalla, “las acciones no son permanentes” sino que las restricciones estarán en vigor hasta dos semanas después de que los números de cruces diarios estén por debajo de las 1500 personas por día.

La Casa Blanca cita las secciones 212 (f) y 215 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que suspende la entrada de los no ciudadanos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos ilegalmente. Al estar ubicar el máximo de cruces irregulares en los 2.500 entradas, se espera que la orden entre en vigor de inmediato, ya que según expone Associated Press el número de personas que cada día intentan llegar al país ya supera el umbral marcado.

La orden ejecutiva que ha aprobado Biden recuerda a la aplicada durante la pandemia bajo el Gobierno de Donald Trump. En el marco de la emergencia sanitaria se usó el título 42 del Código de Estados Unidos, que tiene que ver con la salud pública, el bienestar social y los derechos civiles, para frenar los cruces ilegales. La orden, que permitía a las autoridades expulsar a los migrantes que llegaran a la frontera sin darles la oportunidad de presentar su caso para pedir asilo, estuvo vigente hasta mayo del 2023 cuando el gobierno Biden dio la crisis del Covid-19 por finalizada.