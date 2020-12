Los Premios Desalambre, marcados por la pandemia: "La COVID ha dejado las costuras del sistema al aire"

De los campamentos de temporeros migrantes en Andalucía a los muros de la Franja de Gaza. Del interior de las residencias de ancianos que más sufrieron los efectos de la primera ola de la pandemia a las redes que se organizaron en los barrios para ayudar a los vecinos más golpeados por la crisis. El humor contra el racismo, la mirada diferente y responsable sobre los duros efectos de la frontera. Todos ellos han protagonizado la segunda edición de los Premios Desalambre, que se han celebrado este jueves en un evento virtual para conocer con más detalle los trabajos, el esfuerzo, la motivación y las inquietudes de los premiados y premiadas.

En un año difícil, la pandemia ha marcado tanto en forma como fondo los premios, creados por elDiario.es para reconocer, promocionar y aplaudir la calidad profesional y la dedicación personal en materia de derechos humanos.

"No hay público, pero sí sentimos al otro lado del streaming a mucha gente que sigue estando muy interesada en cómo lo están pasando quienes menos red de apoyo social tienen", ha explicado Juan Luis Sánchez, subdirector de elDiario.es, desde el Caixa Forum de Madrid.

"Venimos aquí a reconocer el trabajo de periodistas y organizaciones sociales que durante este año se han dejado toda su energía, a pesar de que probablemente también están atravesando una situación personal o económica difícil. Para reconocer ese esfuerzo no nos podíamos dar por vencidos precisamente este año, a pesar de las dificultades", ha agregado. La celebración de esta segunda edición ha contado con el patrocinio de Anesvad, Educo y Acción contra el Hambre y la colaboración de Ayuda en Acción y Fundación 'La Caixa'. Si te la has perdido, puedes volver a verla en este vídeo:

"Nos hace especial ilusión reconocer el trabajo de esos periodistas que han mantenido el foco en los derechos humanos en un año tan complicado para todos. Podrían haberse amilanado en un año tan lleno de incertidumbre, pero nuestros galardonados han seguido denunciando esas injusticias que marcan nuestro día a día, y también la actualidad que intentamos contar desde Desalambre", ha dicho Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre, la sección especializada en derechos humanos de elDiario.es.

"Hemos tenido un jurado de lujo", ha añadido sobre el equipo que ha fallado los premios, compuesto por profesionales de la información galardonados por su trabajo y expertos en el sector de la cooperación internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales: Olga Rodríguez, Alberto Arce, Irene Milleiro y Gonzalo Fanjul, así como Juan Luis Sánchez y Gabriela Sánchez.

Redes vecinales, residencias golpeadas por el virus y humor antirracista

Antes de dar paso a los premios, Iñigo Lasa (Anesvad), Pilar Orenes (Educo) y Marta López (Acción contra el Hambre) han contado algunas de las preocupaciones más señaladas en este año tan complejo desde el punto de vista del tercer sector, desde la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas y el desvío de recursos que ha dejado atrás otras problemáticas hasta los derechos y el bienestar de la infancia, pasando por la emergencia social y el hambre.

Contra el hambre y otros problemas han tratado de luchar cientos de ciudadanos anónimos que, desde la declaración del estado de alarma, dedicaron su tiempo a buscar soluciones en tiempo récord a las miles de necesidades sociales que no han sido cubiertas por la Administración. Es la razón por la que el jurado ha reconocido con el premio Desalambre a la mejor campaña a las distintas asociaciones y redes vecinales que se dedicaron al reparto de alimentos y al acompañamiento social durante el confinamiento. Dos de ellas, la Asociación Vecinal de Aluche y Valiente Bangla, han estado presentes en el evento.

Ana Isabel del Rincón ha contado cómo desde su pequeña organización en el barrio madrileño de Aluche se lanzaron a apoyar a los vecinos que llamaban desesperados porque estaban intentando hablar con los servicios sociales, se habían quedado en paro o se encontraban un una situación muy precaria. "Los vecinos respondieron a nuestra llamada a pesar del miedo al virus", ha recordado Rincón. "Tendría que ser la administración la que se ocupara de esto". Por su parte, Mohammad Fazle Elahi, presidente de Valiente Bangla, del barrio de Lavapiés, ha indagado en las dificultades a las que se han enfrentado muchos miembros de la comunidad bangladesí durante la pandemia por la barrera idiomática y por estar en situación irregular. "Desde el 14 de marzo hasta ahora, los inmigrantes no tienen papeles, no tienen ninguna ayuda. La gente está en una situación muy grave, no puede pagar el alquiler".

Después ha sido el turno de Ximena DiLollo, coordinadora del proyecto en residencias de Médicos Sin Fronteras durante la pandemia en España. La ONG se ha llevado el premio Desalambre a la mejor investigación por su informe Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. La crisis sanitaria empujó a MSF a adaptar su experiencia en emergencias en países en conflicto para desplegar recursos de apoyo en hospitales y residencias de ancianos en España. Desde los primeros meses, la organización advirtió de la falta de atención sanitaria recibida por los contagiados en las residencias. En agosto, recopilaron la información obtenida en cerca de 500 centros de todo el país y documentaron una serie de “fallos estructurales” detectados que derivaron en el abandono de estas personas. “Nos impactó mucho la soledad y el desamparo de los residentes y el personal que estaba trabajando. Muchos pacientes estaban deshidratados. No tener acceso al agua en Europa jamás nos lo hubiéramos imaginado", ha dicho DiLollo. "El objetivo es que no vuelva a ocurrir".

El premio Desalambre a la activista del año ha recaído en Yu Fu, conocida entre miles de jóvenes por sus canales en YouTube, TikTok o Twitter. Con sus vídeos busca contrarrestar, con ironía pero de manera didáctica, los mensajes racistas centrados en la población de rasgos asiáticos, una labor que ha sido especialmente importante este año, ya que el origen de la pandemia de COVID-19 en Wuhan desencadenó una ola de discurso xenófobo contra esta comunidad. En un vídeo, Yu Fu ha explicado por qué se lanzó a utilizar las redes sociales para derribar los estereotipos. "Hay mucho racismo. En todos mis vídeos hay comentarios del tipo 'puto virus chino'. Lo que más me toca el corazón son los mensajes de jóvenes de rasgos asiáticos que me escriben para dar las gracias por los vídeos y darles voz. Vídeo a vídeo, podremos conseguir que el mundo de mañana sea mejor que el mundo de ayer".

Los mejores trabajos periodísticos y la perseverancia

A continuación, ha sido el turno de los galardonados en las categorías de Periodismo, buscan trabajos periodísticos de calidad con enfoque de derechos humanos y han tenido en cuenta tanto la profundidad y el rigor como preceptos básicos del periodismo, como la innovación y la creatividad para el tratamiento de historias o fenómenos que merecen ser contados de la manera más eficaz y rigurosa posible.

Anna Surinyach, fotoperiodista especializada en migraciones y derechos humanos y editora gráfica de revista 5W, ha sido reconocida con el premio Desalambre-Acción contra el Hambre a la perseverancia. Sus trabajos se caracterizan por una mirada diferente, sensible y responsable. "Con la pandemia, nos reinventamos y tuvimos que documentar lo que estaba pasando aquí. Durante todo el 2020, me he peleado primero con la COVID-19 y por seguir documentando los movimientos de población. Cada vez es más difícil acceder a los sitios. Nos ha costado muchísimo trabajar en COVID y ahora que hemos estado en Canarias vemos que es cada vez más difícil acceder, por ejemplo, a las personas que han estado tanto tiempo en el muelle de Arguineguín para hablar con ellas".

El premio Desalambre-Anesvad al mejor reportaje ha ido para Jornaleros de la pandemia de Guillermo Abril, publicado en El País Semanal. Se trata de un recorrido por los puntos claves de los campos de cultivo españoles, cuyos frutos son recogidos en su mayoría por temporeros migrantes en difíciles circunstancias. "Justo antes de la pandemia, fue el fenómeno Vox. Y de pronto, llegó la pandemia y dejó las costuras del sistema al aire, e hizo que viéramos de forma muy gráfica los que se podían quedar en casa y lo que no podían", ha recordado Abril. "Es gente totalmente abandonada, que llega a Canarias y después hace lo que puede, se monta una chabola. Son miles de personas en España y en la UE. Son ellas los que, mientras nosotros estábamos en casa, estaban al pie del cañón".

Por último, Manuel Tomillo ha contado el trabajo de reporterismo que hay detrás de ‘Gaza, entre dos muros. Cuento de Navidad’, un documental sonoro sobre refugiados en Palestina emitido en directo por Carne Cruda, dirigido por Javier Gallego, en colaboración con la UNRWA que ha sido reconocido con el Premio Desalambre-Educo al mejor trabajo multimedia. A través del podcast y grabado con público y música en directo, el programa traslada a los oyentes al día a día en Gaza, con las historias de las personas que allí viven. "Es una forma de intentar contar una realidad que se ha contado muchas veces y que es muy diferente a la que se vive en España. Es intentar darle una vuelta para contar una realidad difícil de comprender como es ser refugiado, vivir bajo un conflicto constante y bajo un Ejército que te controla constantemente", ha explicado Tomillo.