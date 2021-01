La secretaria de Estado de Migraciones denuncia mensajes racistas: "Vuestro odio no me va a amedrentar"

"Mi nombre es Hana Jalloul Muro. Nací en Zaragoza y crecí entre Sabiñánigo (Huesca) y Madrid". Así empieza el hilo de Twitter en el que la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha denunciado los comentarios racistas y xenófobos que recibe habitualmente debido a su ascendencia libanesa.

Mi nombre es Hana Jalloul Muro. Nací en Zaragoza y crecí entre Sabiñánigo (Huesca) y Madrid. Mi madre es aragonesa, y mi padre libanés. Se conocieron cuando él estudiaba medicina en Zaragoza. — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) 30 de enero de 2021

Jalloul cuenta cómo en su infancia tuvo que explicar muchas veces su historia, ya que no era habitual, pero insiste en que "el odio es patrimonio de los adultos" y apunta a que este se incrementa en las redes sociales. Pone como ejemplo de la clase de ataques racistas que sufre dos mensajes en los que se le llama "mora", se afirma que por tenerla como secretaria de Estado de Migraciones "merecemos que nos caiga fuego y azufre del cielo" y se pide su deportación, a pesar de que como ella misma explica en el hilo, ha nacido en España y tiene la nacionalidad española.

En Twitter suelo recibir mensajes como estos ante los que habitualmente callo. Hoy no lo haré. Por mí y por quienes sufren sin tener la oportunidad de responder ante el odio, el racismo y la xenofobia me siento en el deber moral de responder y hablar con orgullo de lo que soy. pic.twitter.com/hqmWVV08Ks — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) 30 de enero de 2021

La secretaria de Estado de Migraciones afirma que habitualmente se calla ante este tipo de comentarios, pero considera relevante denunciarlos por "quienes sufren sin tener la oportunidad de responder ante el odio". Termina el hilo haciendo un repaso de su biografía y una declaración de intenciones: "Me llamo Hana Jalloul Muro. De alma aragonesa y libanesa. Soy Secretaria de Estado de Migraciones del Gobierno de España. Y vuestro odio no me va a amedrentar".

Me llamo Hana Jalloul Muro. De alma aragonesa y libanesa. Soy Secretaria de Estado de Migraciones del gobierno de España. Y vuestro odio no me va a amedrentar. — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) 30 de enero de 2021

Sus palabras han recibido el apoyo de personas como la secretaria federal de Migraciones y diputada socialista, Pilar Cancela, y asociaciones de defensa de los derechos migrantes como Kif Kif, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha querido mostrar apoyo y agradecimiento por su trabajo y ha insistido en que "el racismo y la xenofobia no deben tener cabida en nuestra sociedad".