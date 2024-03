La “13ª mensualidad” de los jubilados suizos que nace tras una victoria en referéndum

Suiza tiene fama de ser un país rico. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) el PIB per cápita de Suiza está estimado en unos 110.259 dólares (unos 100.000 euros). Es el doble de la cantidad atribuida a Alemania (unos 51.300 euros) y casi el triple de España (unos 32.000 euros). Sin embargo, eso no significa que en Suiza no haya pobres ni jubilados a los que le cueste llegar a fin de mes.

La Federación Sindical Suiza (SGB, por sus siglas alemanas) ha llevado a buen puerto una mejora de la pensiones más bajas que reciben los mayores helvéticos. Lo han logrado, hace unos días, a través de una de esas consultas ciudadanas que suelen dar tanto que hablar de la pequeña república alpina.

En los últimos tiempos se ha hablado en todo el mundo de los suizos por haber declinado en referéndums históricos medidas como la implantación de la semana laboral de 36 horas, en 2002, ampliar las vacaciones de cuatro a seis semanas, en 2012, o poner el salario mínimo en 3.270 euros, en 2014.

Los suizos ya habían rechazado en otro referéndum una mejora de las pensiones públicas de un 10% en 2016. Sin embargo, el pasado domingo parecían corregir esa decisión en otra votación que se ha visto como una “revolución”.

“La revolución de las jubilaciones” era el titular que empleaba en sus páginas económicas el diario muniqués Süddeutsche Zeitung, uno de los periódicos generalista germanos que mira con mayor atención al sur del mundo donde se habla alemán. Un 58,2% votó a favor de la mejora de las pensiones suizas más bajas, las llamadas Seguro de Vejez y Supervivencia (AVH, por sus siglas alemanas). También era necesario que esa votación hubiera una mayoría de cantones – las regiones que componen la Confederación Helvética –, y, de hecho, así fue. En 15 de los 23 cantones suizos se impuso el 'sí'.

La entrada en vigor de la nueva renta AVH está prevista para el uno de enero de 2026. Llevará los AVH a niveles que oscilarán entre los 16.565 euros al año, para los más bajos, y 33.120 euros, para los más altos .

Un resultado “increíble”

En vista de derrotas pasadas en referéndums relativos a mejoras en prestaciones sociales o laborales, hasta en la SGB parecía reinar sorpresa el día de la votación. “Es increíble, un resultado tan claro es fantástico. Estoy increíblemente orgulloso de nuestro país y de nuestra democracia directa”, decía Pierre-Yves Maillard, presidente del sindicato que lanzó la iniciativa.

A este sindicalista y su equipo se le debe en buena medida una campaña que llevó un mensaje ganador. Con la victoria del 'sí', los jubilados ganaban una “13ª mensualidad”. Encuestas publicadas por la radio-televisión pública SRF hacían prever una victoria del sí, pero más ajustada, con poco más de la mitad de los votos (53%). De ahí que Maillard no pudiera ocultar su sorpresa.

Por eso también en el diario conservador Neue Zürchner Zeitung se hablaba en titulares de un “'sí' histórico”, sobre todo al ver un oeste del país en el que tres de cada cuatro votos fueron a favor de la propuesta de la SGB.

De acuerdo con el análisis de dicho periódico, en el referéndum se impuso el 'sí' gracias también a una considerable movilización de un sector muy específico en regiones rurales: “los granjeros jubilados, que tienen menores ingresos”, han explicado en el Neue Zürchner Zeitung.

El 14% de los jubilados suizos se ven pobres

La idea de la “13ª mensualidad” se impuso a la que trataron de movilizar los partidarios del 'no', según la cual la iniciativa del SGB supondría miles de millones de déficits además de dejar “desplumada” a la clase media. “Desplumados” pueden sentirse ese casi 20% de los mayores de 75 años que son pobres en Suiza, de acuerdo con datos recogidos por la revista helvética Beobachter. Según datos de la Oficina Federal de Estadística (OFS por sus siglas alemanas), un 14% de los mayores de 65 años en Suiza se consideran pobres.

En la rica suiza también se ha notado el alza de la inflación, aunque ahora los precios suben solo un 1,2%. En 2022, la inflación estuvo en un 2,8%, un dato nunca visto, al menos en la última década. Entre 2012 y 2022, la inflación no fue nunca mayor al 1%. En varios ejercicios estuvo en valores negativos, siendo estos algo superiores al -1%.

Costear la 13ª mensualidad de los jubilados con menos recursos es aún una cuestión abierta. La Oficina Federal de Estadística (BSV) ha calculado que el coste de la medida aprobada en referéndum será de unos 4.100 millones de francos suizos (unos 4.650 millones de euros) anuales. Ese dinero se tiene que sumar a los 50.000 millones de francos suizos (unos 56.700 millones de euros) anuales que cuesta mantener a los perceptores del Seguro de Vejez y Supervivencia.

El Consejo Federal – órgano detentor del poder Ejecutivo en Suiza – y el Parlamento tienen ahora pendiente encontrar la fórmula para financiar el gasto añadido que supondrá a partir de 2026 la mejora de la jubilaciones. Sobre la mesa hay diferentes ideas: subidas de impuestos, más cotizaciones, retrasar la edad de jubilación o una combinación de esas tres medidas.

Al igual que muchas otras naciones europeas, Suiza acusa un envejecimiento notable de su población. La media de edad es de 42,8 años, dato que está por debajo de la media de la UE, que es de 44,9 años, según datos del portal de estadística alemán Statista. En Suiza, país con cerca de 8,9 millones de habitantes, cobran una pensión 2,5 millones de personas, según datos oficiales.