El Banco de España advierte de que cada vez será más difícil limitar las pensiones porque habrá más votantes ancianos

El Banco de España ha lanzado un mensaje de urgencia este viernes sobre la necesidad de rediseñar ya el sistema público de pensiones, después de que quedara el suspenso la aplicación de la reforma de 2013 de Rajoy. Óscar Arce, director general de Economía y Estadística de la entidad, ha recordado que esta situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema, por lo que ha pedido "celeridad" a los representantes políticos del Pacto de Toledo para concluir con sus recomendaciones. El responsable ha advertido además de que cada vez será más complejo regular "ajustes" en el sistema porque está aumentando el número de votantes de elevada edad.

Arce ha explicado que "hace 20 años el votante mediano estaba entre los 40 y los 45 años" en España, mientras que en la actualidad ha llegado a los 50 y "en los próximos años" se espera que ese votante mediano se sitúe en los 55 años. "¿Qué significa esto? Que cada vez será más difícil implementar reformas que supongan un ajuste del sistema, sobre los desequilibrios financieros del sistema de pensiones", ha advertido el responsable durante el Seminario de Pensiones organizado este viernes por Inverco (la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones).

El director general de Economía y Estadística del Banco de España ha recordado que el ejemplo práctico de esta situación se puede encontrar en Japón. "Sabe muy bien de la gravedad de este problema, el sistema de pensiones acumula déficits cuantiosísimos de manera recurrente, pero es muy difícil para los gobiernos cambiar esa dinámica porque el votante cada vez es más mayor y cada vez es más reacio a afrontar ese problema".

La presión de la calle, en multitudinarias manifestaciones que protagonizaron miles de jubilados, fue detonante de la suspensión temporal de la reforma de pensiones del Gobierno del PP, ya bajo el mandato de Mariano Rajoy. El Ejecutivo del PP pactó con el PNV una subida de las pensiones del 1,6%, saltándose su índice de revalorización que incrementaba las prestaciones un 0,25%, y pospuso la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023.

Óscar Arce ha destacado que las reformas de 2011 y 2013, especialmente esta última, garantizaban la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo "de forma casi automática". Ese ajuste, ha reconocido, tenía una consecuencia: limitar la tasa de sustitución (pensión media respecto al salario medio). Ese "punto débil" fue el que demostró la reforma como insostenible políticamente, como han reconocido también organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF).

El resultado ha sido la inaplicación de la reforma de 2013, con la vuelta a subir las pensiones según el IPC y por encima, según la previsión de inflación de este año. Pero, por otro lado, no se han tomado medidas aún para incrementar los ingresos de la Seguridad Social, más allá de retirar fondos de la 'hucha de las pensiones' (Fondo de Reserva de las Pensiones) y pedir préstamos al Tesoro Público, que están permitiendo pagar las pensiones en los momentos de más dificultad: las pagas extra de Navidad y verano. El Gobierno prevé un déficit de 18.659 millones de euros en la Seguridad Social para este año.

El Banco de España recuerda a los políticos que, de cara a afrontar la nueva regulación de las pensiones, la sociedad de hoy es menos hostil a abordar el debate que que encontrarán en los próximos años. En este sentido, Arce considera que es necesario introducir en el debate actual un enfoque de "equidad intergeneracional", sobre la desigualdad entre la sociedad actual y las generaciones futuras.

Presión sobre el Pacto de Toledo

El Banco de España se suma a la Autoridad Fiscal y otras voces, como Inverco (la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), en pedir respuestas ya a la comisión del Pacto de Toledo, que lleva más de dos años negociando la renovación de las recomendaciones de los grupos parlamentarios sobre el sistema de pensiones.

Mientras que los sindicatos mayoritarios exigen al Gobierno derogar ya la reforma de 2013, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, apuesta por regular después de alcanzar un consenso con los empresarios y en hacerlo teniendo en cuenta lo que acuerde el Pacto de Toledo.

Aunque desde el PDeCAT creen que es posible concluir los trabajos de la comisión antes de principios de febrero, fuentes del Pacto de Toledo de diferentes grupos no son tan optimistas y piden no imponer fechas límite para no condicionar el debate.

El Banco de España recuerda que la urgencia para rediseñar el sistema de pensiones se justifica sobre todo por el reto demográfico. "Es un elemento de preocupación hoy, cualquier solución o parte de solución se debe comenzar a dar ya", ha defendido. Óscar Arce ha subrayado que, dadas las previsiones de envejecimiento de la población española en los próximos años, es necesario acordar cómo se garantizará la sostenibilidad financiera de las pensiones dado que aumentará notablemente el gasto.

El responsable ha añadido que, la incorporación de un sistema de cuentas nocionales puede ser una opción "interesante", porque "hace al sistema previsible, transparente y permite a ciudadanos hacer sus decisiones de ahorro con suficiente antelación". Frente al actual sistema de reparto, en el que los trabajadores cotizan para pagar las pensiones del conjunto de pensionistas en ese momento, las cuentas nocionales consisten en un sistema (establecido en países como Polonia, Suecia o Letonia) con cuentas individualizadas que acumulan las cotizaciones de un trabajador a lo largo de su vida laboral y los rendimientos de dichas aportaciones a un tipo de interés definido.