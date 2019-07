La patronal CEOE aprueba la incorporación de Glovo

La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha aprobado la incorporación de Glovo, de Woonivers y también del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, según ha informado la patronal en un comunicado.

La compañía de reparto a domicilio planteó su ingreso en la patronal española hace unos meses como parte de su estrategia para defenderse de los continuos frentes judiciales que se le abren ante la situación laboral de sus repartidores. Un problema que se acrecentó tras la muerte de un rider que repartía con una cuenta subarrendada, no de manera oficial, porque no tenía papeles, y no estaba registrado en la plataforma de Glovo.

Desde que se iniciaron los problemas judiciales, Glovo ha abogado por abrir el diálogo con la Administración y "apostar por una regulación específica para un sector nuevo y con un gran impacto económico, en línea con Francia o Reino Unido, que están adoptando sendas leyes relacionadas con la modernización de la economía y las nuevas formas de trabajo". Con esta premisa, la compañía ha pedido entrar en la patronal para tener más fuerza a la hora de plantear sus exigencias al Gobierno.

Sobre la compañía Woonivers, la CEOE ha destacado que esta ha desarrollado la primera aplicación del mercado 100% digital que facilita a los comercios la gestión de la devolución del IVA a los turistas extracomunitarios. Además, también ha puesto de relieve que la startup española se ha convertido en la primera empresa del sector fintech/traveltech en integrarse en la patronal de las empresas.

La Junta Directiva de la CEOE del 4 de julio, que acordó la entrada en la organización del Grupo Textil Inditex, fue la que decidió que Woonivers entrará a formar parte de cinco de sus comisiones (turismo, sociedad digital, I+D+i, fomento del espíritu emprendedor y comercio). La compañía también participará en el grupo de trabajo de IVA, que se enmarca en la comisión fiscal.

El director del departamento de empresas y organizaciones de la CEOE, Javier Calderón, ha afirmado que para la CEOE es fundamental contar con empresas de nueva creación como Woonivers y Glovo.

"Los nuevos modelos de negocio y la digitalización son un pilar fundamental en nuestra organización, sumar compañías cuyos negocios son 100% digitales nos permite fortalecer nuestra labor de influencia en este ámbito y así establecer un escenario favorable para el desarrollo de los nuevos modelos de negocio", ha remarcado.