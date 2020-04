Calviño confía queel Eurogrupo acuerde mañana liquidez preventiva ante el COVID-19

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confía en que el Eurogrupo acuerde mañana un paquete de medidas ambicioso que proteja a empresas, ciudadanos y Estados ante los costes económicos vinculados al COVID-19, como es un instrumento precautorio que proporcione liquidez preventiva.

En rueda de prensa en La Moncloa esta tarde, Calviño ha señalado que es urgente que el Eurogrupo ofrezca un mecanismo extraordinario que proporcione liquidez a los Estados para financiar la respuesta al coronavirus con la condición de que todos esos recursos se dirijan a responder a la pandemia.

Ha dicho que este instrumento "precautorio extraordinario" debe formar parte de la triple red de seguridad que se tiene que aprobar a corto plazo para que posteriormente a medio plazo se siga debatiendo sobre la necesidad de una emisión conjunta de deuda o de coronabonos.

"No es aceptable que cada país haga frente a los costes de la emergencia", ha dicho tras incidir en que los "ciudadanos no entenderían que no se pusiera en marcha este acuerdo".

Además ha advertido de que son retos europeos que urgen una respuesta y que son imprescindibles para que el impacto negativo del COVID-19 en la economías no se convierta en una crisis financiera.

Ha abogado porque el marco financiero plurianual de la UE contemple recursos específicos ante la emergencia sanitaria del coronavirus y ha incidido en que el Gobierno seguirá exigiendo esta medida.

"España tiene una propuesta muy clara y ambiciosa. Es preciso avanzar en un mecanismo para dar liquidez a corto plazo pero ello no debe impedir dar otras respuestas a medio plazo como la emisión conjunta de deuda", ha insistido.

"Es urgente un acuerdo y esperamos alcanzarlo mañana en el seno del Eurogrupo", ha recalcado.

Calviño ha explicado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) complementará las garantías de avales que ha aprobado cada país y que se pondrá en marcha un reaseguro del desempleo que apoyará los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) españoles para minimizar su impacto estructural negativo en la economía.