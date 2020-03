Escrivá descarta finalmente la prestación para que progenitores sin acceso a teletrabajo cuiden a sus hijos

El Gobierno finalmente descarta aprobar una prestación general para los empleados sin opción de teletrabajar que tengan que cuidar a sus hijos en esta pandemia. La medida fue anunciada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha sido el encargado de descartarla finalmente este miércoles en una rueda de prensa ya que estaba pensada para una situación previa a la actual, que se ha visto "claramente superada", ha afirmado. Fuentes de la Seguridad Social precisan a eldiario.es que no se implementará una prestación general para todos los trabajadores, pero no se descarta "algún tipo de ayuda para casos concretos".

El ministro Escrivá anunció la medida en un escenario diferente el actual. En ese momento, solo se había ordenado el cierre de colegios en la Comunidad de Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida, en Álava. Entonces, el responsable de la Seguridad Social afirmó que el Gobierno estaba preparando una prestación para "aquellos progenitores que acuden a su empresa, que dicen que se tienen que quedar a cuidar de sus hijos y la empresa no les puede ofrecer una solución al trabajo presencial". En esa situación, los trabajadores podrían "solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que tienen que permanecer en casa y será a través de una prestación de la Seguridad Social", explicó Escrivá.

La medida iba a aprobarse previsiblemente esa misma semana del anuncio, apuntó el ministro, pero finalmente la prestación no salió adelante. Tampoco en los siguientes Consejos de Ministros y fuentes oficiales reconocían que el Ejecutivo no iba a aprobarla, aunque de manera pública no se descartaba. Este miércoles, José Luis Escrivá ha enterrado la prestación finalmente.

Un escenario "claramente superado"

El ministro ha explicado que la medida hacía "referencia a una situación previa a lo que nos encontramos ahora. Fue el momento en que se cerramos los centros escolares, en aquel momento se estaba evaluando una situación muy concreta que se ha visto claramente superada por la dimensión del cierre de actividad que se ha habido después", ha argumentado en la rueda de prensa.

Por lo tanto, ha continuado el ministro, "la amplitud de las medidas en las que nos estamos desenvolviendo ahora y planteando ahora es mucho mayor que la que había en ese momento".

En el primer paquete de medida laborales frente a la epidemia, en lugar de esta prestación, el Gobierno aprobó una ampliación en los derechos de los trabajadores para adaptar su jornada o reducirla (hasta un 100%) para cuidar a familiares dependientes durante esta emergencia. No solo a hijos, sino también a otros familiares dependientes, como personas mayores. Aquí, se desarrolla la letra pequeña del decreto con las condiciones de estas medidas de conciliación.

Uno de los colectivos que ha denunciado que estas medidas son insuficientes son las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres. Reducir el tiempo de trabajo y, por tanto, el sueldo es una quimera para la mayoría de estos hogares donde solo entra un salario y no hay con quien compartir cuidados. La mitad de estas familias está en riesgo de pobreza y exclusión social en España.