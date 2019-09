El Vuelo 19 lleva a Ponseti a América Latina al ritmo del misterio

Fruto de una obsesión que le surgió cuando leyó en su infancia el libro "El triángulo de las Bermudas", de Charles Berlitz, el español José Antonio Ponseti decidió hurgar en los misterios del Vuelo 19, un escuadrón de cinco caza-torpederos de EE.UU. que desapareció el 5 de diciembre de 1945 en el mar Caribe.

Así lo plasmó en "Vuelo 19", una novela publicada en América Latina por la editorial Penguin Random House en la que el reportero de la Cadena Ser asegura que "tiene a lo mejor un 75 u 80 % de verdad" sobre lo ocurrido con ese escuadrón que estaba tripulado por 14 hombres.

"Cuando me fui a vivir a Miami me di cuenta que el Vuelo 19 sigue estando muy presente. Al día de hoy cada 5 de diciembre se sigue recordando a los desparecidos del Vuelo 19 en Fort Lauderdale (Florida). También hay una estatua, un monumento en el aeropuerto y empecé a investigar", manifiesta Ponseti en una entrevista con Efe en Bogotá.

Tres meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los cinco caza-torpederos partieron de Fort Lauderdale a las 14.10 hora local para realizar unas prácticas de tiro y supuestamente debían regresar a las 17.23, algo que nunca ocurrió.

"Esa misma noche que desaparece el Vuelo 19, Estados Unidos arma una búsqueda gigante de estos hombres con 300 aviones y casi 40 barcos. Esa misma noche desaparece un avión más, el Training 49, sin dejar rastro al igual que el Vuelo 19. Es decir que al final de ese 5 de diciembre desaparecieron 6 aviones y 27 hombres", añade.

Sin embargo, Ponseti dice que algo que lo puso "loco" es que 21 días después del accidente, en el que todos los tripulantes de los aviones fueron dados como desaparecidos, el hermano de uno de ellos recibió un telegrama en el que su familiar (George Paonessa) le informaba que estaba vivo y firmaba como le decía su madre cuando era pequeño.

"Mi búsqueda fue si alguien había sobrevivido realmente al Vuelo 19. Tanto decirnos durante tantos años qué ocurrió en el Triángulo de las Bermudas y a lo mejor no había tanto del Triángulo de las Bermudas. A lo mejor habían pasado más cosas y ahí es como me entra toda esta locura que ha terminado en el libro", agrega.

En ese sentido explica que el Vuelo 19 desapareció en 1945 pero aclara que del Triángulo de las Bermudas se comienza a hablar en 1950.

Para escribir la novela, Ponseti realizó una investigación de más de tres años que inicialmente iba a terminar en un pódcast para radio pero llegó a un punto en el que se dio cuenta de que "parecía mucho más fácil de leer y mucho más agradable" si se contaba en un libro como "una película de acción".

"Hemos hecho una cosa que no se hace habitualmente y es que al final de la novela le pedí a la editorial que me dejara poner, aparte de la guía de personajes para que nadie se perdiera y de los agradecimientos, una nota de autor para contar qué hay de cierto y qué hay de imaginación", dice.

Añade: "Mucha gente se ha llevado muchas sorpresas porque de pronto muchas cosas que creían que era fruto de mi imaginación ha dicho: es que esto pasó así, estos personajes existen".

Sobre el proceso creativo, señaló que la parte más difícil tras recopilar por más de tres años la información fue por dónde empezar el libro, para lo cual utilizó el mensaje del telegrama: "Te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo".

"Mi preocupación en aquel momento era que tenía tanta información que no quería abrumar al lector, no quería que el lector abriera la primera página, que viera 20 nombres y 30 situaciones, y a la página cinco me diga que bonito es para calzar el televisor, tiene buen tamaño porque esto no hay quien se lo lea", afirma entre risas.

Pese a que el libro fue lanzado por primera vez en abril pasado, ya cuenta con cuatro ediciones en España, es presentado en EE.UU. y Colombia, algo que su autor achaca a la historia de George Paonessa, "quien supuestamente envió el telegrama".

"De todos los desaparecidos del Vuelo 19, es el único que tiene una tumba en (el cementerio de) Arlington (Virginia) que está vacía. Y no solo eso, en 1950 una exnovia suya declaró que había hablado con él un par de veces en California, o sea a mí lo que me empezó a volver loco del todo en la investigación es que cómo puede ser que de los 14 desparecidos haya uno que tenga telegrama", apostilla.

Es por ello que critica a la Marina de Estados Unidos, "que hizo un trabajo durante cinco días de búsqueda exhaustiva pero cometió muchos errores".

"Tenemos muchos datos para saber mucho más del Vuelo 19 de lo que sabíamos y esto es lo que yo cuento en el libro, claro mucha gente que ha estado vinculada con el misterio se queda sorprendida al ver toda la información que hay del Vuelo 19", concluye Ponseti.

