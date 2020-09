Ábalos invita a los españoles a participar en la ley de movilidad preguntando por qué no van en bici y cómo mejorar el Cercanías

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana avanza en la redacción de la nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte. El ministro, José Luis Ábalos, y la secretaria general de Transportes, María José Rallo, presentaron este jueves los ejes de estrategia que maneja su departamento, que se concretan en más de 150 medidas. Están recogidas en una web creada para la ocasión que incorpora procesos participativos, como un foro de ideas y encuestas planteadas por el Ministerio. La plataforma no explica cómo serán tenidas en cuenta: solo pretende ser un "espacio abierto y cercano de debate y reflexión".

Como pistoletazo de salida, el Gobierno pregunta a los ciudadanos por qué no usan la bicicleta para moverse. Entre las respuestas, a marcar con un 'sí' o un 'no', se incluye la falta de infraestructuras (carriles bici segregados y vestuarios o duchas en el centro de trabajo o estudios), la falta de bicicleta propia, distancia al centro laboral, forma física o meteorología de la población. Para contestar solo hace falta registrarse con un nombre de usuario, así que la web no recoge datos de las condiciones de quien contesta (edad, género, disponibilidad de coche y carné de conducir, nivel de renta, situación laboral y sector...) como hacen otras encuestas de movilidad.

La plataforma arranca con dos foros: uno sobre movilidad en zonas rurales y de baja población y otro sobre cómo mejorar los servicios de Cercanías. El Ministerio pregunta a los ciudadanos "qué actuaciones deberían priorizarse para mejorar los servicios de Cercanías" y qué ideas se les ocurren "para llevarlas a cabo de una manera eficiente y realista". Con respecto a Cercanías, Ábalos avanzó que pronto presentará el plan Cercanías 2025, que tiene por objetivo mejorar los servicios. En el momento de escribir estas líneas ya hay una propuesta ciudadana: una aplicación que dé los tiempos reales de llegada y salida de los trenes.

Según explicó el ministro, "queremos que haya un auténtico debate nacional acerca de la movilidad. Debe ser amplio, es un momento crucial". Esta web participativa llega pocas semanas después de iniciarse los trámites de consulta pública. La Cámara de Comercio creó para este efecto una comisión de movilidad que incluía a un puñado de grandes empresas y fabricantes de coches: Anfac, la patronal del automóvil, Abertis, Acciona, Indra, ACS, Naturgy, Iberdrola y Repsol.

La nueva ley recogerá aspectos relativos a las infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, entre otras cosas, así que las industrias automovilística y energética quieren realizar sus aportaciones.

Proyectos para presentar a los fondos europeos

El ministro ha destacado la "oportunidad" que supone el Plan Europeo de Recuperación para avanzar en la estrategia de movilidad. Por eso ha pedido que los ciudadanos participen "con espíritu realista de consenso" y ha recalcado que cuenta con "las comunidades autónomas y entidades locales" para los proyectos.

Esta misma mañana, el director general de tráfico, Pere Navarro, ha explicado en un encuentro organizado por Anfac que el Ministerio de Transportes ha pedido a la DGT proyectos para presentar a Europa. "Nos piden que identifiquemos proyectos de digitalización de todos los trámites relativos a los vehículos para aprovechar los fondos europeos", ha dicho Navarro. Precisamente, uno de los ejes de actuación del Ministerio es la movilidad inteligente.