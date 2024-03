Aena confirma la inversión de 2.400 millones en Barajas y cree que no ampliar el Prat es “un error muy grave”

Aena confirma que una de las prioridades de su revisado plan estratégico hasta 2026 será la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un proyecto que ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última edición de la feria turística Fitur, que conllevará una inversión de 2.400 millones de euros. “Será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa”, adelantó Sánchez.

El gestor aeroportuario ha actualizado el actual plan estratégico hasta 2026 y, durante la presentación a inversores, ha adelantado que la inversión en Barajas no se centrará solo en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora), sino que abarcará los próximos proyectos inversores.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, también ha dejado caer que la compañía no tiene interés en invertir en el aeropuerto londinense de Heathrow, del que quiere salir Ferrovial. “No es un objetivo natural”, ha indicado a los inversores. Aena ya cuenta con el de Londres Luton. Sin embargo, sí analizará otras oportunidades de compra de infraestructuras fuera de España.

Posteriormente, a la prensa, Lucena ha asegurado a los medios que Aena “nada impide que analice aeropuertos maduros, pero no es el objetivo principal, en general” “Si el perfil, los precios, fueran otros, lo podríamos mirar”, ha matizado sobre Heathrow.

La empresa revisa su plan estratégico porque vive un “momento dulce” por el repunte del turismo. “2023 determinó el final de la pandemia en el transporte aéreo. Fue un año récord”. “Sin los aeropuertos de Aena el turismo no sería posible”, ha resumido.

“Estamos cambiando las proyecciones de nuestro esquema de actividad”, ha justificado, en relación a la aeroportuaria pura y la comercial, las tiendas de los aeropuertos.

En ese plan estratégico, Aena coloca en fase de proyecto cuatro aeropuertos: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Tenerife Sur, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y César Manrique-Lanzarote. No ocurre lo mismo con Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (T1 y T2) que está en fase de trabajos previos al proyecto, lo que llama diseño funcional. Lo mismo ocurre con los de Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Valencia, Ibiza, Menorca, Bilbao, Santander y Melilla.

“Error muy grave” no ampliar El Prat

“Me parece un muy grave error no ampliar el aeropuerto de Barcelona. Afectará negativamente a la competitividad de la economía catalana y a la española”, ha asegurado a los medios, más cuando “el aeropuerto de Madrid va a alcanzar los 90 millones de pasajeros. Va a ser un freno para la economía de Catalunya. La pelota sigue en el tejado del Govern de la Generalitat”. “Administrativamente, es muy complicado”, ha asumido en comparación con otros aeródromos.

Sí que va a haber cambios en la T1 del aeropuerto barcelonés, pero no por la ampliación, sino por la gestión de los equipajes, para que sea más rápida.

También ha indicado que “nunca se ha planteado” el traspaso de El Prat a la Generalitat y que con la estructura de propiedad de Aena es “extraordinariamente difícil”. “Los accionistas privados y públicos son conscientes de que nuestro segundo mayor activo es el aeropuerto de Barcelona y tenemos que adoptar medidas que favorezcan a la compañía y a sus accionistas”.

Para este año, Aena espera que 294 millones de pasajeros utilicen los aeropuertos españoles este año y, el que viene, superar los 300 millones.

“Los aeropuertos van a necesitar más capacidad y, con las aerolíneas, tenemos que plantear un perfil de inversiones para aumentar esa capacidad en el Dora 3” hasta el año 2032. “Las metas que nos planteamos hace año y medio han quedado obsoletas”. Solo de la actividad comercial, prevé un incremento de ingresos del 48% en 2026 respecto a 2019.

Para ese año, prevé que su Ebitda, su resultado bruto crezca un 20% en comparación con el de 2023, cuando se situó en 3.000 millones de euros. Además, quiere que el 80% de su resultado vaya a dividendos, según indica la empresa, que está controlada en un 51% por el Estado.

“Nada de lo que ha salido” del 'caso Koldo' tiene “impacto en Aena

Sobre el 'caso Koldo', Lucena ha indicado que “nosotros no tenemos ninguna relación con lo que se ha ido conociendo en materia de contratación”; Ha apuntado que “en las adjudicaciones de Adif y Puertos se aprobó una orden que obligaba a transferir al mismo precio, pero es una orden ministerial de una adjudicación que no fue nuestra. Es una tercera derivada. Nada de lo que ha salido tiene un impacto en Aena. Lo he conocido por la publicación en los medios”, ha resumido.

“Nada nos invita a una auditoría interna, porque nada de lo que ha salido implica a Aena, pero tenemos el cuidado de ir repasando, porque hay empresas de estas que han tenido actividad previa. Tenemos el sentido común y el buen cuidado de ver si han tenido relación con nosotros y si está perfecto, que es el caso”, ha añadido.

Respecto al “famoso día”, ha apuntado, en referencia al encuentro del ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delsy Rodríguez de las cintas de grabación de las que disponía Aena, “a nosotros nos la requirió un juez, yo no las he visto, se las trasladamos. Eso es todo”, ha asegurado Lucena.

“Aena no guarda ninguna copia. Recibimos un auto que nos obligaba a custodiarlas, pasados unos meses nos solicitó un juez que la entregáramos, no tenemos nada en nuestro poder”, ha repetido a los medios. Y, sobre la presencia esa noche del empresario Víctor de Aldama, “no tengo ni idea. No lo sé. No tenemos acceso a la información individual de los pasajeros. Eso es de las aerolíneas”.