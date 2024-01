Aristócratas, firmas de Luxemburgo o Delaware y un Aznar: los socios del nuevo gigante de los administradores de fincas

Firmas de Luxemburgo y Delaware y varias familias de la aristocracia acompañan al empresario José María Aznar Botella, primogénito del expresidente del Gobierno, en el accionariado de Portik, el nuevo gigante de los administradores de fincas cuya creación se anunció el pasado verano y del que es consejero.

La nueva compañía de la que es administrador el hijo mayor de Aznar y de la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tiene su sede en Las Rozas (Madrid). Aznar Jr. fue nombrado consejero como representante de los accionistas minoritarios, según contó El Confidencial en agosto.

Figura en el Registro Mercantil como consejero de la española Portik Property Management SL. Es uno de los cargos que ocupa el empresario, muy vinculado al inmobiliario y a otros negocios como las clínicas de fertilidad, las ópticas o, hace ya unos años, los cupones descuento con capital venezolano.

La matriz de Portik está sin embargo muy lejos de Las Rozas. Se encuentra en Luxemburgo, tal y como confirman a elDiario.es fuentes del grupo. Esas fuentes explican que tener allí inscrita la holding de la empresa es habitual en el sector y se justifica porque “los inversores están más familiarizados” con esta jurisdicción en el corazón de la UE, conocida por sus bajos impuestos.

Según documentación oficial, el pasado octubre la sociedad de inversión de Aznar Jr., Poniente Capital SL, tomó en torno a un 1,7% de esa instrumental luxemburguesa, llamada Portik Property Management LuxCo 1, mediante una aportación en especie valorada en 1,12 millones de euros.

En el accionariado de esa firma le acompañan los grandes accionistas de Portik, el fondo portugués Oxy Capital y la web de compraventa exprés de casas Clikalia, junto a una sociedad radicada en Delaware, Landseer Investments Fund 2021, o el consejero delegado de la holding del grupo de administración de fincas, Jorge García. También hay un selecto grupo de minoritarios a los que representa Aznar.

El duque y el marqués

Además de Poniente Capital, en esa instrumental del Gran Ducado figura como accionista Amalfi Gestión de Activos SL, sociedad familiar de Iñigo Seoane, senior managing director de la firma de inversión de Aznar Jr. Esa sociedad de Seoane, duque de Amalfi y Grande de España, tiene un pequeño paquete de acciones del 0,2%.

Con cerca del 0,9% figura otro aristócrata, el financiero Francisco de Borja Arteaga Fierro, marqués de Vivola. Casado con Rocío Barreiros, hija del fallecido Graciliano Barreiros, de la familia de industriales de la automoción que hizo fortuna durante la dictadura franquista, Arteaga forma parte del Consejo de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reyno.

Esta entidad, con más de dos siglos de antigüedad, se considera la máxima dignidad de la jerarquía nobiliaria española. Arteaga Fierro es tesorero de la diputación, que en abril se reunió con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

En torno a un 0,4% de Portik tiene Sternber SL, presidida por Mercedes de Hoyos Martínez de Irujo, de 79 años y hermana de Isabel Hoyos, marquesa de Hoyos (y esposa del banquero Jaime Carvajal, marqués de Urquijo) y de una persona muy cercana a los Aznar, Juan Hoyos, marqués de Vinent.

Histórico de McKinsey, Hoyos es uno de los consejeros de Ferrovial que este 2023 han aprobado la polémica mudanza de la constructora a Países Bajos. Amigo de la infancia de José María Aznar Aznar, hace una década, cuando estaba en McKinsey, Juan Hoyos fichó al primogénito del expresidente y la exalcaldesa para la filial de la consultora en España. Posteriormente, Hoyos presidió Haya Real Estate, la gestora que montó el fondo buitre estadounidense Cerberus en España para dar salida al ladrillo tóxico de Bankia.

El propio Aznar Jr. ha sido consejero hasta hace muy poco de Haya. Cesó en octubre junto al resto de vocales, incluyendo al ex consejero delegado de la gestora, Enrique Dancausa, hermano de la todavía consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, y de la política del PP Concepción Dancausa, tras la venta a la firma sueca Intrum de Haya, de la que Cerberus llevaba años intentando desprenderse.

Entre los pequeños accionistas de Portik también hay varios nombres vinculados a la filial española de otra importante consultora internacional, Oliver Wyman. Así, en la holding participan dos sociedades vinculadas a Pablo Campos, presidente de Oliver Wyman Iberia, con en torno a un 1,2%.

También figura un ex socio de esa firma, Vicente Vázquez, ahora en Kibo Ventures, fondo de capital riesgo fundado por Javier Torremocha, hijo del ex magistrado Fernando Torremocha García de la Rasilla, al que el PP colocó durante años en los organismos de la competencia. Entre otros, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la que Torremocha padre llegó a ser consejero mientras Mariano Rajoy le tenía en la junta directiva del partido. Según dijeron entonces los populares, estaba ahí “por error”.

Con un 0,8% de la matriz luxemburguesa de Portik figura Zikiwen SL, administrada por un histórico del ladrillo y la industria de la inversión, José María Xercavins, presidente de DeA Capital Real Estate Iberia, fondo de la familia italiana De Agostini, y que ha sido socio del presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.

Cerca del 0,7% de Portik tiene Rea-Co Cast SL, administrada por Joaquín Farnós, hijo del fallecido médico, empresario y político conservador del mismo nombre. Joaquín Farnós fue senador constituyente, presidente de la Diputación de Castellón, conseller de Sanidad de la Generalitat de Valencia con Eduardo Zaplana, concejal y diputado autonómico del PP en varias legislaturas.

Otro pequeño paquete, de cerca del 0,4%, tiene Jorge Sastre, un empresario mallorquín que ejerce como intermediario de fichajes de futbolistas. Con en torno al 1,2% de Portik figura Óscar Pérez Marcos, joven empresario al que se ha definido como “multi-emprendedor social”.

Pérez está vinculado, a través de The Social MBA, un programa de formación referente en emprendimiento e innovación social, al negocio educativo. Un nicho que los Aznar conocen a través de su Instituto Atlántico de Gobierno, el programa de formación de líderes que están intentando relanzar tras años con cifras de actividad muy discretas, pese a los pagos de grandes empresas y de Administraciones del PP. El propio Aznar Botella es consejero del instituto junto a sus padres.

“Con más de 500.000 propiedades bajo su administración”, Portik gestiona 13.000 comunidades y cuenta con “una red de 100 sucursales y 1.200 profesionales altamente experimentados”, dice en su web.

Cuando se anunció la creación del holding el pasado verano se explicó que a medio plazo Portik prevé alcanzar 120 millones de facturación en 2027, con 2 millones de viviendas bajo gestión y 4.000 empleados, manteniendo la estrategia de crecimiento vía compras que les ha llevado a adquirir “más de 80 compañías en menos de 5 años”. Recientemente ha aterrizado en México tras integrar All In One, líder en ese país.

Portik es una de las mayores empresas de este negocio en Europa y líder en la Península Ibérica. Es el resultado de la fusión de la portuguesa Loja do Condominio (LDC), líder en el país vecino, y de inmho, centrada en administración de fincas en España y en cuya génesis participó el propio Aznar Jr. a través de Siroco Real Estate, propiedad de Poniente Capital.

Hasta la fusión que dio lugar a Portik, inmho tenía como socio mayoritario a la web de compraventa exprés de casas Clikalia. El otro gran socio y primer accionista del nuevo gigante ibérico es Oxy Capital, uno de los mayores fondos de inversión del país vecino.

Clikalia permanece como accionista de Portik a través de otra firma luxemburguesa, Clicpiso Holdco Global Sarl. La compañía, que promete a sus clientes vender sus casas en siete días, es una de las inmobiliarias que ha recurrido a la empresa de desocupación de inmuebles Bastión Desokupación, según contó El País en 2021.

Bastión Desokupación ha sido condenada en firme ya por un delito de coacciones leves, como contó este medio en 2022. En febrero de este año, la Audiencia Provincial confirmó en segunda instancia otra condena por delitos leves de lesiones a dos individuos que trabajan para esta empresa y que agredieron a una persona que, según la sentencia, “salía de un domicilio que al parecer ocupaba de forma ilegal, a la vez que le requerían la entrega de las llaves de la vivienda”, ocasionándole diversas lesiones.