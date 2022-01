Baleares, Madrid y Catalunya, las comunidades donde cuesta más acceder a una vivienda en propiedad

El precio de la vivienda nueva está aún lejos de cambiar de ciclo, a pesar de que en España su subida es menos intensa que en otros mercados. En 2021, los inmuebles nuevos se han encarecido un 3%, según las estimaciones de Sociedad de Tasación.

Más allá de esa evolución al alza de los precios -que en el caso de la vivienda usada habría superado en el conjunto del año el 1%- no en todas las comunidades autónomas es igual de fácil acceder a una vivienda en propiedad.

Donde es más difícil es en las Islas Baleares, Madrid y Catalunya, según las estimaciones de la citada firma de valoración de inmuebles. En su análisis, tiene en cuenta la capacidad de compra de una vivienda de una persona con un sueldo medio y con una capacidad de ahorro del 20% sobre el precio de venta del inmueble.

El esfuerzo económico

De esta forma, Sociedad de Tasación establece un índice con base 100. En Baleares (-49), Madrid (-88) y Cataluña (-92), con el sueldo medio, no se podría acceder a una vivienda "sin endeudarse más de lo razonable". En el extremo contrario, Murcia (170), La Rioja (169) y Extremadura (155) serían las regiones donde es necesario un menor esfuerzo económico.

En este sentido, Sociedad de Tasación señala que un 37% de los ciudadanos de entre 25 y 34 años percibe un salario bruto mensual inferior a 1.337 euros mensuales; mientras que ese porcentaje se eleva al 61% en el caso de los menores de 25 años.

"En la accesibilidad a la vivienda, las principales variables son el empleo y los salarios", ha asegurado Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, en un encuentro con medios de comunicación. "El problema número uno son los salarios, que hacen imposible el acceso", ha apuntado, en alusión a la exigencia de destinar, al menos, un 30% de los ingresos a la vivienda.

Nuevas prioridades

En cambio, percibe que entre los jóvenes, cada vez hay menos necesidad de convertirse en propietarios, sea por falta de capacidad económica o porque no quieren atarse a una vivienda propia.

"Hay jóvenes que ni siquiera se lo plantean, porque no quieren atarse o comprometerse con el sueldo que tienen; o porque no quieren prescindir de una capacidad de movilidad geográfica", afirma Fernández-Aceytuno. "Comprar una vivienda no es una prioridad como en generaciones anteriores. Prefieren alquilar como alquilan coches o motos", argumenta. Eso "hace que el alquiler tome una potencia para los próximos años".

El impacto de la Ley de Vivienda

Sociedad de Tasación no entra en el detalle de la evolución de los precios del alquiler, ni en el impacto que tendrá la nueva Ley de Vivienda, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en segunda vuelta el próximo martes 18 de enero.

"Es muy prematuro pronunciarse", afirma Juan Fernández-Aceytuno. La norma "tiene defectos, la industria debía haber participado más, también las comunidades autónomas, haber buscado el consenso antes. La Ley parte del acuerdo de legislatura, es un compromiso que se ha cumplido. Veremos en el trámite parlamentario. Es muy pronto, puede haber cambios".

En cuanto al alza de precios de la vivienda nueva -del 3% en 2021- Sociedad de Tasación no percibe un freno en este 2022, motivado por el cambio de demanda tras la pandemia, a pesar de que ese ciclo de precios al alza ya se arrastra desde 2015.

Apunta entre los factores para que continúe la subida de precios que se estén demandando pisos, por ejemplo, con terrazas o mejor eficiencia energética. Sin embargo, mientras el alza en España es del 3%, en Estados Unidos llega a superar el 18% y en el conjunto de la Unión Europea, el 7%, apunta.

"La limitación para incrementar el precio de la vivienda son los salarios. Son un tope. Si los salarios se mantienen bajos, evidentemente no podemos esperar que los precios crezcan igual que en otros mercados", ha resumido el consejero delegado de Sociedad de Tasación.