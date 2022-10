Bruselas aplaude el acuerdo entre España y Francia para el BarMar y se abre a financiarlo

La Comisión Europea ve bien el acuerdo entre España, Portugal y Francia para la construcción del BarMar, un “corredor verde entre Barcelona y Marsella”, y se abre a financiarlo. La idea anunciada este jueves pasado en Bruselas por los tres mandatarios, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y António Costa, supone dejar de lado el proyecto MidCat –pensado inicialmente para el gas y a través de los Pirineos– en favor de una infraestructura subacuática pensada para el hidrógeno verde, si bien podría llevar una parte de gas hasta 2030 –fecha tope marcada por el Pacto Verde Europeo–.

“Damos la bienvenida a este acuerdo político”, ha explicado este lunes el portavoz comunitario de transición energética, Tim McPhie, “entre Francia, España y Portugal sobre el proyecto de BarMar. Y, en principio, estamos dispuestos a apoyar proyectos que cumplan los objetivos de la UE”.

A partir del anuncio del acuerdo político, Bruselas se encuentra a la espera de “ver cuáles serían los detalles de este proyecto” para terminar de formarse una opinión. “Este es un acuerdo que ha sido anunciado entre los tres Estados miembros y ahora están trabajando en los detalles técnicos. Según el reglamento, no podemos financiar ningún proyecto de combustibles fósiles [como el gas], no son elegibles para la lista proyectos de interés común [financiables con dinero comunitario], pero los proyectos de hidrógeno sí son elegibles para dicha lista”.

Así, Bruselas deja la puerta abierta a financiar el BarMar si, efectivamente, supone un proyecto para hidrógeno verde. “La próxima lista de proyectos de interés común se propondrá en noviembre de 2023”, ha afirmado el portavoz comunitario: “Hay un ejercicio con grupos regionales y operadores para presentar proyectos candidatos; eso es algo que seguirá su curso y podremos pronunciarnos más adelante. Pero en esta etapa no puedo decir más de lo que ya hemos dicho en términos de los principios de lo que es elegible para financiación. Pero, por supuesto, damos la bienvenida al acuerdo político entre estos Estados miembros”.

Fuentes de las negociaciones afirman que el gasoducto hasta Marsella podría tardar unos “4 o 5 años”, y luego desde ahí se conectaría con las interconexiones hasta el norte de Europa, cosa que no pasaba con la idea del Midcat. “Para afinar los tiempos hacen falta análisis técnicos”, explican las fuentes: “Una cosa es construir un tubo para gas y no vale para hidrógeno, y otra cosa es un tubo para hidrógeno al que se le pueda meter gas. En la medida que se pueda podremos meter gas [las directrices de la Comisión Europea establecen que a partir de 2030 no puede llevar gas]”.

De acuerdo con el comunicado conjunto de Francia, Portugal y España, los tres jefes de gobierno “decidieron abandonar el proyecto Midcat y en su lugar crear, como cuestión prioritaria, un corredor de energía verde que conecte Portugal, España y Francia con la red energética de la UE”.

En este sentido, acordaron: “Concluir las interconexiones de gas renovable entre Portugal y España, concretamente conectando Celourico da Beira y Zamora (CelZa); desarrollar un gasoducto marítimo que conecte Barcelona con Marsella (BarMar) como la opción más directa y eficiente para conectar la Península Ibérica con Europa central; estas infraestructuras de hidrógeno deben estar técnicamente adaptadas para transportar otros gases renovables, así como una proporción limitada de gas natural como fuente de energía temporal y transitoria”.

En cuanto a la electricidad, el comunicado afirma que los tres líderes “expresaron su pleno apoyo a que se aceleren los esfuerzos para finalizar la nueva conexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya. Acordaron identificar, evaluar e implementar nuevos proyectos de interconexión eléctrica que conecten Francia y España, con el fin de lograr una Europa eléctricamente conectada”.

“Los tres líderes acordaron reunirse nuevamente en Alicante el 9 de diciembre para decidir sobre el calendario, las fuentes de financiamiento y los costos relacionados con la implementación del componente BarMar del corredor de Energía Verde entre Portugal, España y Francia. Sus respectivos ministros de Energía comenzarán de inmediato los trabajos preparatorios sobre estos temas, así como sobre el refuerzo de las interconexiones eléctricas entre España y Francia; en esto trabajarán en estrecha colaboración con la Comisión Europea”, concluye el comunicado.