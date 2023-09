Bruselas bloquea la compra de eTraveli por Booking

Bruselas dice 'no'. La Comisión Europea ha bloqueado la compra de eTraveli (que opera en el mercado turístico bajo marcas como Gotogate, My Trip, Seat24 o SuperSaver) por el gigante estadounidense Booking. Tras varios meses de análisis, el gobierno comunitario ha concluido que la fusión reforzaría la posición dominante de Booking en el mercado de las agencias de viajes online (OTAs, por sus siglas en inglés) dentro del Área Económica Europea. La estimación es que ha ido creciendo en los últimos diez años hasta congregar el 70% de la cuota de mercado.

La Comisión Europea bloquea así la adquisición de la compañía con sede en Suecia Flugo Group Holdings AB (‘eTraveli') por un importe de 1.600 millones de euros, cuya investigación por si vulneraba las normas europeas de competencia comenzó en noviembre. Tras analizar la documentación aportada por las empresas implicadas así como de competidores y hoteles (unos 15.000), la Comisión Europea ha concluido que Booking tiene una posición dominante en el mercado y que la fusión reforzaría esa situación “aumentando su posición negociadora frente a los hoteles y desviando la demanda de canales de venta alternativos más baratos”, según expresa la Comisión Europea en un comunicado.

Además, el gobierno comunitario considera que “permitir a Booking ampliar su ecosistema de servicios de viajes”, especialmente con los vuelos, que son el punto fuerte de eTraveli, complicaría la competencia por parte de otros operadores. Igualmente, estima que la fusión aumentaría las “barreras de entrada y expansión” de los competidores y provocaría un aumento del tráfico de clientes que supondría un incremento de sus ventas en el mercado de viajes online.

“Las prohibiciones son raras. La decisión de hoy es, de hecho, la primera fusión que ha sido bloqueada este año”, ha expresado el comisario Didier Reynders, que ha asumido temporalmente la cartera de Competencia mientras dura la pelea por la presidencia del Banco Europeo de Inversiones que Margrhete Vestager disputa a Nadia Calviño.

Reynders ha defendido la exhaustiva investigación que han llevado a cabo los responsables de Competencia en la fusión que afecta al sector turístico, en el que la UE es una potencia, en un momento en el que las agencias de viaje online han incrementado sustancialmente su cuota de mercado hasta representar un tercio de las reservas hoteleras en 2021.

“Aunque las OTA parecen ser un servicio cómodo para los consumidores, también repercuten en los costes de los hoteles y, en última instancia, en el precio que pagan los consumidores”, ha señalado el comisario, que ha explicado que los hoteles pagan una comisión al intermediario y ha hecho especial hincapié en el caso de esos establecimientos porque suponen 40.000 millones de euros del negocio de las agencias online.

El comisario ha apuntado, además, a una serie de características comunes de los mercados digitales que van en detrimento de las empresas más pequeñas así como de comportamiento del consumidor (que sólo visita una plataforma antes de hacer la reserva) que benefician a las grandes, como Booking: “El atractivo de una OTA para el propietario de un hotel depende del número de viajeros que la OTA sea capaz de atraer. Del mismo modo, cuanto mayor es el número de hoteles que figuran en una OTA, más atractiva resulta para los consumidores. Estos efectos de red actúan en beneficio de las grandes OTA, especialmente Booking, que han desarrollado una importante escala de ofertas hoteleras que, a su vez, atraen un volumen de tráfico aún mayor, con lo que ambas partes se refuerzan mutuamente de forma constante. Los efectos de red actúan como barrera de entrada para las OTAs hoteleras más pequeñas o de reciente creación, a las que les resulta difícil asegurarse una escala significativa en términos de número de hoteles y, en consecuencia, en términos de consumidores a los que pueden llegar para ser competitivas”.

Lo que considera la Comisión Europea es que la fusión habría favorecido aún más esa situación dado que Booking habría conseguido fortalecer su posición gracias al sector de los vuelos situándose como principal plataforma también en esa parte del mercado gracias a eTraveli.

A la Comisión Europea no le han convencido tampoco las propuestas que hizo Booking en su intento por sacar adelante la fusión al considerar que no eran “suficientemente amplios y efectivos” y que “no eliminaban completamente los problemas de competencia”. En concreto, la había planteado mostrar ofertas de hoteles disponibles en otras agencias de viajes online competidoras, pero la selección y disposición de las mismas “no eran suficientemente transparentes y no discriminatorias” porque la aplicación la llevaría a cabo Kayak, una filial de Booking.