Bruselas multa a las farmacéuticas Teva y Cephalon con 60,5 millones por retrasar la entrada de un genérico barato para combatir la somnolencia

La Comisión Europea ha multado este jueves a las farmacéuticas Teva y Cephalon con 60,5 millones de euros por acordar retrasar durante varios años la entrada al mercado de una versión genérica más barata del fármaco de Cephalon para los trastornos del sueño, el modafinilo, tras la expiración de las principales patentes de Cephalon. El pacto se concluyó antes de que Cephalon se convirtiera en una subsidiaria de Teva. Según Bruselas, ese acuerdo violó las normas antimonopolio de la UE y causó un daño sustancial a los pacientes y sistemas sanitarios de la UE al mantener altos los precios del modafinilo.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager a cargo de la política de competencia, ha afirmado: "Es ilegal si las empresas farmacéuticas acceden a comprar a la competencia y mantener los medicamentos más baratos fuera del mercado. Incluso cuando sus acuerdos adoptan la forma de acuerdos de patentes u otras transacciones comerciales aparentemente normales. El acuerdo para demorar el genérico de Teva y Cephalon perjudicó a los pacientes y los sistemas de salud nacionales, privándolos de medicamentos más asequibles".

Modafinilo es un medicamento utilizado para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva asociada en particular a la narcolepsia. Fue el producto más vendido de Cephalon bajo la marca Provigil y durante años representó más del 40% de la facturación mundial de Cephalon. Si bien las principales patentes que protegen al modafinilo habían expirado en Europa en 2005, Cephalon todavía tenía algunas patentes secundarias relacionadas con la composición farmacéutica del modafinilo, cuyo objetivo era garantizar una protección adicional por patente.

La decisión de este jueves del Ejecutivo comunitario se refiere a un acuerdo de resolución de patentes por el cual Cephalon indujo a Teva a no comercializar una versión más barata de modafinilo, a cambio de un paquete de acuerdos comerciales paralelos que fueron beneficiosos para Teva, además de algunos pagos en efectivo. Teva poseía sus propias patentes relacionadas con el proceso de producción del modafinilo, estaba lista para ingresar al mercado del modafinilo con su propia versión genérica e incluso había comenzado a vender su genérico en el Reino Unido. Pero acordó con Cephalon detener su entrada al mercado y no desafiar las patentes de Cephalon.

La investigación de la Comisión Europea descubrió que durante varios años este acuerdo de "pago por demora" eliminó a Teva como competidor y permitió a Cephalon seguir cobrando precios altos incluso cuando la patente principal de modafinilo había expirado hacía tiempo.

"Si bien en general los acuerdos de patentes pueden ser legítimos", dice Bruselas, "el acuerdo entre Teva y Cephalon no lo fue. Teva se comprometió a mantenerse fuera de los mercados de modafinilo, no porque estuviera convencido de la solidez de las patentes de Cephalon, sino por el valor sustancial que le transfirió Cephalon. La transferencia de valor se basó principalmente en una serie de acuerdos comerciales paralelos, que Teva no habría logrado sin comprometerse a permanecer fuera del mercado".

El retraso en la entrada de Teva, el competidor genérico más avanzado en el momento del acuerdo de conciliación, "significó que Cephalon no se enfrentó a la competencia de medicamentos más baratos. Sin el acuerdo de liquidación de “pago por demora”, Teva podría haber ingresado al mercado antes y, a su vez, podría haber bajado los precios del modafinilo. La entrada genérica lleva la competencia de precios a los mercados que puede provocar caídas de precios de hasta un 90%. Cuando Teva entró en el mercado del Reino Unido por un período corto en 2005, de hecho ofrecía un precio 50% más bajo que el precio de Provigil de Cephalon", explica la Comisión Europea.

"Los acuerdos de pago por demora también pueden tener un efecto perjudicial sobre la innovación", dice el Ejecutivo comunitario: "La competencia de los genéricos estimula a las empresas farmacéuticas a centrar sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos medicamentos en lugar de maximizar los flujos de ingresos de sus medicamentos antiguos preservando artificialmente la exclusividad del mercado".