Bruselas quiere poner fin a los 93.000 millones de euros que se pierden con el fraude en el IVA

Bruselas quiere poner coto al agujero negro del IVA con el que estima que el fraude en la recaudación llevó a una pérdida de ingresos de 93.000 millones de euros a los estados de la UE en 2020. La cifra llegó a los 137.000 millones en 2017. La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para mejorar el sistema y tratar de evitar las fugas. La intención es avanzar hacia una suerte de 'ventanilla única' para la gestión de ese impuesto a nivel comunitario así como perseguir que plataformas digitales relacionadas con el transporte de pasajeros y el alquiler vacacional se hagan cargo de la recaudación que muchas veces se escapa.

La pretensión de la Comisión Europea es que plataformas como Aibnb o Uber tengan que abonar el IVA cuando los proveedores primarios del servicio no lo hagan. En una nota de prensa, la institución admite que en ocasiones se trata de pequeñas empresas que no requieren estar registrados en el sistema impositivo o personas físicas. En caso de que no paguen el impuesto, corresponderá a esos intermediarios asumirlo, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, que ahora tiene que recibir el visto bueno del Consejo, por lo que no es definitiva.

El ejecutivo comunitario apuesta por un sistema del IVA en tiempo real a partir de las factura electrónicas del comercio transfronterizo. “Calculamos que el paso a un sistema de facturas electrónicas ayudará a los Estados miembro a ingresar hasta 11.000 millones de euros más en diez años”, ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. A eso le añade un ahorro de costes administrativos que cifra en 4.100 millones anuales.

La tercera medida se encamina hacia la 'ventanilla única' en la gestión del IVA para que quienes vendan en más de un estado miembro de la UE no tengan que registrarse en todos los que quiera operar. Así los comerciantes transfronterizos tendrán un único registro para la gestión del IVA. Ese ahorro administrativo se estima en 8.700 millones.

“Los países de la UE están perdiendo miles de millones cada año debido al fraude del IVA, mientras que las empresas luchan por cumplir con las reglas del IVA obsoletas”, ha dicho Gentiloni sobre el sistema de recaudación de ese gravamen, que lleva vigente 30 años con tan solo unos cambios desde que entró en vigor. “La propuesta de hoy introducirá una nueva era en el sistema del IVA, beneficiando a las empresas, especialmente a las pymes, así como a los estados miembro en un momento en el que las finanzas públicas están bajo presión y la necesidad de financiación para las inversiones y los servicios públicos es inmensa. Al mismo tiempo, estamos introduciendo un mayor nivel en el campo de juego entre los proveedores tradicionales y las plataformas digitales en sectores que sufren más un trato impositivo desigual”, ha remarcado el comisario.