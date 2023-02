CCOO convoca movilizaciones en las tiendas de Primark por el bloqueo en la negociación del nuevo convenio

El sindicato CCOO ha convocado a la plantilla de Primark a movilizarse este miércoles ante algunas tiendas de la multinacional irlandesa como reacción “ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa” en las conversaciones para acordar el nuevo convenio de la multinacional.

Primark es una de las cadenas de distribución textil que cuenta con convenio propio, algo que no ocurre en otros grupos del sector, como Inditex, que en los últimos meses ha vivido una disputa laboral, hasta que hace unas semanas acordó con CCOO y UGT nuevas condiciones laborales y un sueldo mínimo para sus dependientas. En el caso de la dueña de Zara, sus condiciones laborales dependen de los convenios provinciales, sobre los que luego puede establecer mejoras.

En el caso de la empresa irlandesa, CCOO ha convocado a la plantilla este 1 de marzo, entre las 12.00 a 13.00 horas, en tindas de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, A Coruña, Bilbao, Tenerife, Sevilla, Valladolid y Oviedo. Entre ellas está su establecimiento en Gran Vía, uno de sus tiendas más grandes en centro de ciudad.

“En plena negociación del convenio de Primark y ante la falta de acuerdos, el sindicato se ha visto abocado a elevar el nivel de tensión en el conflicto convocando una primera fase de movilizaciones en todo el país para tratar de dar un golpe de timón a la deriva precarizadora que está adquiriendo la empresa”, indica CCOO a través de un comunicado.

“El sindicato quiere reclamar un trato justo por parte de la empresa, porque sin su plantilla, la cadena no avanza, no crece y no continua teniendo abultados beneficios. Estas concentraciones pretenden ser el punto de inflexión a través del cual la empresa acepte las propuestas que CCOO defiende desde la primera reunión del Convenio”, añade.

Mejora salarial

Entre las peticiones, explica el sindicato, está un incremento salarial al nivel del IPC. En concreto, un 6% adicional en 2023; otro 6% en 2024. “Y si la empresa quiere que el convenio sea de tres años, tendrá que aceptar otro 6% para 2025”, apunta CCOO.

Además, de cara a los domingos trabajados, reclama elevar los 30 euros por día trabajado que propone la emprsa y fijar un mínimo de 12 sábados (más domingos) de descanso. CCOO también propone eliminar un turno de vacaciones, que comienza en mayo; y un sistema para aumentar las horas de contrato, lo que reduciría el trabajo a tiempo parcial de la plantilla.

Primark, junto con Inditex, Mango, H&M o Uniqlo, han puesto en marcha una nueva patronal, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que echó a andar a finales del pasado año.

Entre los fines de la nueva patronal está “ser instrumento y plataforma para intervenir y participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”, según recogen sus estatutos.

Estos también recogen que se la asociación buscará propiciar las “condiciones que garanticen la paz social y la mejora de las relaciones laborales en las empresas”, pero “respetando sus propias facultades de organización”.