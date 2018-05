Más de cincuenta académicos se comprometen a no participar en eventos sin mujeres

Más de 50 economistas y académicos han firmado un manifiesto en el que se comprometen a no participar en ningún evento o mesa redonda en la que no haya representación femenina. Bajo el nombre 'No sin mujeres', estos –de momento– 56 expertos instan a cumplir la Ley de Igualdad: no acudirán a convocatorias, congresos o jornadas de más de dos ponentes en las que no haya al menos una mujer en calidad de experta.

Entre los firmantes se encuentran varios miembros de think thank con mucha presencia en medios de comunicación y eventos, como Ignacio Conde-Ruiz, de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Emilio Ontiveros, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Rafael Domenech, del centro de estudios del BBVA.

Economistas como Juan Torres, de la Universidad de Sevilla, Alain Cuenca, de la Universidad de Alcalá de Henares, o Borja Suárez, de la Universidad Autónoma de Madrid firman el manifiesto. También sociólogos y politólogos, como Pau Marí-Klose, Sebastián Lavezzolo, Octavio Salazar o Pablo Simón suscriben este 'No sin mujeres'.

La inciativa está abierta a más interesados y, de hecho, esta lista de firmantes se irá ampliando. Cuentan también con una cuenta en Twitter: @No_Sin_Mujeres.