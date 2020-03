El coronavirus satura los servicios funerarios, sobre todo en Madrid

La pandemia del coronavirus ha provocado la saturación de las empresas funerarias, especialmente en Madrid, donde la imposibilidad de cumplir los plazos legales para inhumar a los difuntos debido a las centenares de muertes diarias ha obligado a convertir una pista de hielo en una morgue improvisada.

Esta pista de patinaje olímpica, de 1.800 metros cuadrados, está ubicada en el Palacio de Hielo, un centro comercial de Madrid que con la transformación de parte de sus instalaciones en morgue se ha convertido en símbolo de la saturación de los servicios funerarios.

Faltan mascarillas y equipos de protección individual para garantizar que las funerarias, el último eslabón de la cadena sanitaria, no se conviertan en nuevos focos de contagio.

En el Ayuntamiento de Madrid ya no quedan, lo que ha llevado a la empresa funeraria municipal a dejar de recoger los cuerpos de los fallecidos por el coronavirus desde este martes a la espera de obtener material.

En el sector privado, mayoritario, todavía capean la situación desviando equipos de protección de territorios con menos fallecidos a Madrid.

El director de Comunicación y Relaciones institucionales del Grupo Mémora, Fernando Sánchez Tulla, una de las principales entidades de servicios funerarios de España, reconoce saturación en crematorios y cementerios de Madrid, donde los servicios se han duplicado. En Barcelona la actividad ha subido un 20 %.

La patronal del sector, Panasef, lanza un mensaje de "tranquilidad" aunque admite que "vienen días y semanas complicadas", como señala a Efe el secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, Alfredo Gosálvez.

Los profesionales del sector, que emplea a más de 11.000 personas en toda España, "se están dejando la piel" y pese a ello son "invisibles", lamenta la patronal.

CREMATORIOS SATURADOS

El colapso de Madrid se da sobre todo en la incineración. Los dos crematorios municipales de la capital española, el Sur y el de la Almudena, acusan la saturación.

A pesar de que la funeraria municipal -Servicios Funerarios de Madrid (SFM)-, los mantiene activos las 24 horas, la entrada en el crematorio de los restos se está demorando "cerca de 2 o 3 días". provocando a la vez un retraso en la entrega de las cenizas a los familiares.

Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido limitar gradualmente el número de cremaciones, recomendando la inhumación, pues el atasco no ha llegado a los enterramientos.

LOS CEMENTERIOS TIENEN CAPACIDAD SUFICIENTE

No se esperan en Madrid imágenes como las de la ciudad italiana de Bérgamo, donde camiones del ejército trasladaron restos mortales a otros municipios ante la falta de espacio en el cementerio, pues no hay un problema de capacidad.

"La empresa municipal ha puesto a disposición del público 20.000 nuevos enterramientos en el Cementerio Sur de Madrid, no es un tema de que falte espacio, es un tema de que se está concentrado todo en el mismo tiempo", señala Gosálvez.

Para ilustrarlo explica que diariamente se suelen enterrar en Madrid unas 50 o 60 personas, pero la cifra de fallecidos alcanzó entre el domingo y el martes los 242 difuntos, solo por coronavirus.

SIN VELATORIOS NI DESPEDIDAS

Los velatorios no se celebran en el caso de los difuntos contagiados con el virus y en el resto se han limitado al mínimo. La limitación varía, pero las despedidas y ceremonias se reducen al círculo más cercano, no más de 10 personas y el encuentro se acorta incluso hasta los 30 minutos. No hay abrazos, hay que guardar la distancia de seguridad.

En primera persona lo ha vivido Carlos. Confinado en su casa durante los últimos 15 días porque tiene cáncer, ha perdido a su padre durante esta crisis debido a una operación de cadera que se complicó. Uno de sus hermanos está en Galicia y el otro tampoco puede dejar su domicilio porque su pareja tiene leucemia.

Tras una despedida por teléfono, la muerte provocó "una situación muy extraña porque no ves a tu padre, pese a que te liberas un poco de la preocupación de días atrás escuchándole sufrir". Después llega el "Y ahora qué?.

Los trámites se pueden hacer por teléfono pero firmar "es más complicado" por lo que a Carlos le atendió una empleada de la funeraria desde la otra punta de su portal. Es momento de elegir el ataúd, no hay tanatorio y deciden incinerar "pero hay cola" y "a lo mejor dentro de tres días le incineran". Avisarán de la hora "porque puede ir una persona", relata Carlos.

"Te ves en un portal eligiendo una caja, una incineración por la que te van a cobrar 3.500 euros y como van a pasar unos días habrá que usar una bolsa térmica que cuesta entre 300 y 400 euros para conservarle. Y tú te preguntas ¿Por qué no lo conserva el ayuntamiento? Mucha gente no se puede permitir a estas alturas 4.000 euros por un servicio funerario municipal", afirma.

Al final, cuenta, te quedas con que "has hablado con tu padre y ya no lo vas a ver" y con la compañía de quienes, a falta de velatorio, mandan vídeos y mensajes. Para el después queda también cumplir el deseo de su padre: esparcir sus cenizas en su lugar de origen, Fuentes de la Alcarria, cerca de Brihuega (Guadalajara).

CEREMONIAS DIGITALES Y TELÉFONOS DE AYUDA

Simplificar el papeleo y posibilitar su tramitación telemática, pero también facilitar el duelo con teléfonos de ayuda son algunas de las iniciativas puestas en marcha por parte de las funerarias.

La funeraria municipal de Madrid, por ejemplo, ofrece una línea de escucha para hablar de la pérdida y se hace eco de la atención telemática ofrecida por el Colegio de Psicólogos de Madrid.

María López