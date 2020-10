Dancausa (Bankinter) lamenta el daño por el veto a los dividendos: "No hay más que ver las cotizaciones"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha lamentado el daño que ha producido el veto al reparto de dividendos sobre el sector bancario, el cual se había ganado la confianza de los inversores, que durante estos meses han tenido que buscar otras empresas que les pudieran dar una mayor rentabilidad.

Así lo ha puesto de manifiesto Dancausa en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados de la entidad correspondientes al tercer trimestre de 2020. "No hay más que ver las cotizaciones de la banca", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que sería una magnífica decisión que el Banco Central Europeo (BCE) revirtiera esta medida. Si bien ha reconocido que igual fue necesaria durante unos meses, defiende que esta temporalidad debería acabar.

"Las entidades lo acogeríamos de forma muy positiva, aunque somos un sector regulado y no se nos pasaría por la cabeza no cumplir con lo que se nos dice, pese a no estar de acuerdo", ha añadido la consejera delegada de Bankinter.

Además, ha resaltado el caso de Bankinter, el cual suele ser un banco "bastante previsible en resultados, al ser muy recurrentes y con ausencia de altibajos, sin sobresaltos".

De este modo, reconoce que no se debe tratar a todos los bancos por igual, ya que algunos tienen más dificultades que otros. "Se tiene que diferenciar entre quien tiene capacidad y quien no, y Bankinter claramente la tiene", ha aseverado.

CREE QUE LOS BAJISTAS ESTÁN EQUIVOCADOS

Por otro lado, respecto a la cotización de Bankinter, que sufre el impacto de los tipos bajos y del veto a los dividendos, Dancausa también ha señalado como culpables a los bajistas, a los que tacha de estar equivocados con su estrategia. "Se van a equivocar, lo digo con pleno convencimiento", ha añadido.

En cualquier caso, Dancausa cree que la presión que esta sufriendo la cotización a la baja por las posiciones cortas que apuestan a que la acción seguirá cayendo es una "magnífica oportunidad" para que todo el mundo compre acciones.