La dueña de Iberia se hará con el 20% de Air Europa a cambio de 100 millones

El grupo dueño de Iberia se hará con hasta el 20% del capital de Air Europa a cambio de 100 millones de euros, en otra vuelta de tuerca de una operación corporativa que lleva meses sobre la mesa. International Airlines Group (IAG) y Globalia, la dueña de Air Europa, han llegado a un acuerdo en virtud del cual IAG concederá a Globalia un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes, IAG tendrá la opción de convertir el préstamo en una participación de hasta un 20% en el capital de Air Europa”, indica IAG.

El acuerdo está condicionado a que Globalia reciba la aprobación de los bancos sindicados que facilitaron el contrato de préstamo parcialmente garantizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aclara IAG, en referencia a la inyección de fondos públicos que recibió Air Europa por el impacto de la pandemia en su balance.

Negociaciones con terceros

La inyección de fondos por parte de IAG llega después de meses en los que las negociaciones entre IAG y Globalia hayan vivido momentos de tensión y, en diferentes semanas, se hayan pospuesto, dado por rotas e, incluso, que Globalia abriese la puerta a negociar un posible acuerdo de fusión con otras aerolíneas europeas, como Air France.

Ahora, según explica este jueves IAG a la CNMV, el acuerdo “prevé un periodo de exclusividad de un año mientras se llevan a cabo las conversaciones y va acompañado de un derecho a igualar cualquier oferta de terceros por la aerolínea en los próximos tres años”.

También, contempla “un derecho de salida junto a Globalia en caso de que ésta decida vender Air Europa en cualquier momento en el futuro”. Es decir, puede haber acuerdo para que IAG amplíe su participación en la compañía o para otra compañía competidora irrumpa en su capital.

Reforzar el aeropuerto de Madrid como 'hub'

De fondo está la necesidad de sacar adelante esta operación, para que Iberia y Air Europa sumen fuerzas y permitan al aeropuerto de Madrid - Barajas convertirse en un 'hub' de vuelos, no sólo hacia América, también hacia Asia.

“Seguimos convencidos de la importancia estratégica de esta operación para el desarrollo y la competitividad del hub de Madrid”, asegura el consejero delegado de IAG, Luis Gallego (expresidente de Iberia) en el comunicado enviado a la CNMV.

“Desde que iniciamos las negociaciones, el mundo ha cambiado. Este acuerdo nos dará tiempo para evaluar con exclusividad estructuras alternativas que puedan ser de interés para ambas compañías y que ofrezcan beneficios significativos para sus clientes, empleados y accionistas”, añade.

En esa misma línea se pronunció hace unas semanas el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en una entrevista con elDiario.es. Calificó la operación como “especialmente importante para España como destino turístico, porque necesitamos no sólo un 'hub' internacional, sino músculo para recibir turistas internacionales no intermediados, traerlos directamente de sus lugares de origen. Para eso es muy importante una empresa que no solo nos proyecte hacia América, sino también hacia Asia”, aseguró . Por ello, indicó el Gobierno estaba “acompañando” las negociaciones entre las dos empresas.

Una negociación que se inició en 2019

Este nuevo pacto, para inyectar fondos a Air Europa, llega después de más de un año de negociaciones. En noviembre de 2019, la matriz de Iberia anunció que había llegado a un acuerdo para comprar el 100% de Air Europa a cambio de cerca de 1.000 millones de euros. Ahora, en cambio, puede quedarse con el 20% por 100 millones.

Un precio que ya rebajó en enero de 2021, a 500 millones, debido al impacto de la pandemia, al que ahora se suma la crisis de la guerra de Ucrania.

En 2020, la aerolínea de Globalia perdió 427 millones y requirió una inyección de liquidez de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas, de la SEPI, que tendrá que devolver.