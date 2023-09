Las empresas fotovoltaicas vinculadas al alcalde de Estepona se venden tras lograr varios permisos de la Junta

Las empresas de renovables vinculadas a José María García Urbano, alcalde popular de Estepona, y a su concejal de confianza, Salvador Pedraza, han cambiado de dueño este verano, poco después de obtener permisos favorables de la Junta de Andalucía para instalar más de 200 megavatios (MW) fotovoltaicos en esa comunidad autónoma.

Una empresa de Luxemburgo vinculada al alcalde de Estepona comparte una inmobiliaria con el dueño del Algarrobico

La dueña de esos proyectos, Bestard España Inversiones SL, ha pasado a manos de una firma que administra la empresaria Mayte García, consejera delegada de una empresa valenciana de renovables, Sinne Energy, y conocida por haber sido la esposa del ex portero del Valencia CF y el Real Madrid Santiago Cañizares.

García administra desde julio la empresa que ha comprado Bestard. Sustituyó en ese cargo a Luis Gregorio González Valero, un empresario condenado por un caso de corrupción del PP andaluz que ocupa cargos en varias de empresas de Sinne Energy.

elDiario.es avanzó en mayo que tres empresas propiedad de Bestard, entonces administrada por el concejal del PP esteponés Salvador Pedraza, cuentan ya con permisos favorables del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para instalar cinco parques solares que suman 232 MW de potencia en las provincias de Málaga, Cádiz y Granada.

Las últimas autorizaciones las firmaron cargos del PP en la Junta a finales de abril. Unos días después, este medio desveló que una red de sociedades en torno al alcalde de Estepona, su concejal y los Selfa, una familia de constructores en la Costa del Sol, tramitaba cerca de una decena de parques fotovoltaicos con al menos 420 MW en Andalucía.

Todas esas empresas eran propiedad de Bestard, en la hasta mayo figuró como administrador único Salvador Pedraza. El cese del concejal del PP se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 22 de mayo, cuatro días después de que este medio informara de la existencia de esos permisos a Bestard.

Este concejal del PP en Estepona, economista y asesor fiscal, era el número tres del PP en la lista que encabezó García Urbano en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Pedraza, de la máxima confianza del alcalde, no está adscrito a ninguna concejalía.

Con esos valiosos permisos ya bajo el brazo, Bestard España Inversiones SL ha cambiado de manos, en un movimiento muy habitual en el negocio de las renovables: la venta de papeles, en el argot del sector, por parte de empresas sin capacidad para afrontar una inversión de decenas de millones, a medida que obtienen autorizaciones administrativas.

Según el Registro Mercantil, Bestard acaba de trasladar su domicilio social desde Estepona (Málaga) hasta un piso en el centro de Valencia, tras pasar en julio a manos de otra empresa, Energías Leon 2019 SL. El administrador único de esta última es Tomson Electric SL, radicada en Madrid.

Caso Matinsreg

En julio, fue nombrada administradora única de Tomson Electric Mayte García Salom, CEO de Sinne Energy, según su LinkedIn. La empresaria sustituyó en ese puesto a Luis Gregorio González Valero. Este último, que figura como apoderado en varias sociedades de Sinne Energy, como Increase Connectivity SL, Bring Nature Back SL o Go Beyond Something SL, tiene un pasado judicial oscuro: fue condenado en el conocido como ‘caso Matinsreg’, que llegó a ser denominado como la mayor trama corrupta de Jaén.

El caso toma su nombre de Matinsreg, empresa de Toro (Zamora) de la que González Valero era propietario y administrador único. Tras adjudicarse el mantenimiento de las fuentes ornamentales y los semáforos de Jaén, y mediante una trama de facturas falsas, Matinsreg recibía pagos inflados por productos químicos como contratista del Ayuntamiento jiennense. En julio de 2021, la Audiencia Provincial de Jaén cifró en 3,4 millones el quebranto económico para las arcas municipales por esos pagos irregulares, realizados en 2012 y 2013.

Por este caso llegó a sentarse en el banquillo el ex alcalde popular de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, que acabó absuelto. Fueron condenados siete de los nueve acusados, entre ellos, González Valero y dos concejales del PP. El dueño de Matinsreg, para el que la Fiscalía pedía siete años de cárcel, reconoció los hechos antes del juicio oral y depositó en el juzgado 1 millón de euros para compensar los daños. Fue condenado por la Audiencia a dos años, diez meses y 15 días de cárcel por un delito continuado de falsedad y otro de malversación.

En enero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) redujo la pena de González Valero a un año y diez meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta. La sentencia anuló la condena por malversación de caudales públicos impuesta en primera instancia a uno de los dos ex concejales del PP condenados, el ex ‘número dos′ de los populares de Jaén Miguel Ángel García Anguita.

elDiario.es contactó con Domotec, una de las empresas en León que administró González Valero y que sigue activa, para intentar preguntar a este empresario por su relación con Bestard y con Sinne Energy. Esta última no ha respondido a las llamadas y mensajes de este medio. En Domotec aseguran que llevan años sin tener noticias del ex dueño de Matinsreg.

Según el Registro Mercantil, González Valero fue administrador único de Tomsom Electric, la empresa que ha pasado a gestionar Bestard, hasta el 4 de julio, aunque su cese se publicó una semana después. Su sustituta, García Salom, aparece vinculada a numerosas empresas de renovables. Entre ellas, varias de Matrix Renewables, del fondo TPG, que niega relación alguna con Bestard o Tomson Electric. “Compartimos consejo en algunas sociedades con Teresa García Salom”, indican desde Matrix.

Preguntada por la vinculación de Bestard con cargos del PP en Andalucía y la presencia de un condenado por corrupción de este partido en empresas de Sinne Energy, Mayte García no ha hecho comentarios. Sobrina del empresario de los transportes Rafael Salom, ex vicepresidente del Valencia CF, García figura también, entre otras empresas de renovables, en Parque Eólico Corral Nuevo, donde es apoderada junto al empresario condenado por el caso Matinsreg y la abogada Concepción Montserrat Castillejo Gómez.

Al frente de una consulta de negocios en Valencia, Castillejo, ex directiva de la desaparecida promotora Astroc (de Enrique Bañuelos), símbolo de la burbuja inmobiliaria, es hija de Concha Gómez Ocaña, que fue secretaria autonómica de Educación de la Generalitat con el PP de Francisco Camps, entre 2007 y 2011. Además de en Astroc, Castillejo, que no ha atendido las llamadas de elDiario.es, también trabajó en Ràdio Televisió Valenciana. Allí fue mano derecha del entonces presidente del consejo de administración del ente público, Emilio Fernández, nombrado a propuesta del PP.

Meros “albaceas”

El nombre de Bestard remite a Bestard International, una de las sociedades en Luxemburgo de la familia Selfa en las que figura como administradora y accionista, con una participación testimonial, la española Resina de la Mairena SL, creada en diciembre por el alcalde de Estepona y el concejal Pedraza.

El Ayuntamiento de Estepona, que ha declinado atender a elDiario.es, explicó hace unos meses que el vínculo con esa sociedad de Luxemburgo del edil y su concejal se explica porque son meros “albaceas” de los Selfa tras el fallecimiento del patriarca, el promotor inmobiliario Enrique Selfa, y de su hijo, Ricardo Selfa, que murió en agosto de 2022 a los 56 años.

La viuda de este último, la búlgara Stanislava Vasileva Georgieva, pasó en mayo pasado a administrar Bestard España en sustitución del concejal Pedraza. Pero solo estuvo unas semanas en ese puesto, hasta que fue sustituida por Tomson Electric.

Tras el fallecimiento de Ricardo Selfa y su hijo, en diciembre de 2022 la española Resina de la Mairena pasó a ser accionista de dos sociedades en Luxemburgo que manejan casi 60 millones en activos, muchos de ellos, inmuebles en la Costa del Sol. También tienen una participación en una promotora en Marbella junto al polémico constructor José Domingo Rodríguez Losada.

Este promotor, conocido por ser el dueño del hotel ilegal del Algarrobico (Almería), tiene importantes intereses en Estepona y se le ha vinculado con el ex comisario José Manuel Villarejo, el escándalo Astapa o el inicio de la Gürtel en la zona oeste de Madrid.