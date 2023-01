La falta de personal en la Aemet dispara el exceso de horas y complica la vigilancia del tiempo en los aeropuertos

“Hay aeropuertos con trabajadores haciendo turnos de 12 horas”. Esta es la situación que denuncian los sindicatos en la Agencia Española de Meteorología, la Aemet. Esta agencia independiente estatal ha visto tras la pandemia agravado un problema de plantilla que arrastra desde hace años y que ha llevado a la dirección a reconocer que, con los actuales efectivos, no se cubre el 71% del trabajo a turnos. Para salir del paso, la entidad ha impuesto una serie de parches hasta la incorporación de nuevos trabajadores.

La Aemet es popularmente conocida por su labor emitiendo avisos y predicciones sobre fenómenos meteorológicos en España y su posible impacto en la seguridad de personas y bienes. Sin embargo, su trabajo incluye otras áreas como el control de las condiciones meteorológicas para el transporte aéreo y marítimo. Hay representantes de la agencia que trabajan directamente en los aeropuertos, en el control aéreo. Son un personal imprescindible para el buen funcionamiento del transporte.

Y son algunos de estos puestos, los vinculados a la vigilancia en infraestructuras aéreas, los que arrastran una peor situación, que se ha agravado en los últimos meses. Posiciones “de gran responsabilidad que, en ocasiones, se cubren con trabajadores que acumulan 2.500 horas anuales, frente a las 1.600 de su jornada”, señalan desde CSIF, el sindicato mayoritario en la agencia.

Una resolución interna emitida por la dirección del organismo que ha podido consultar este medio reconoce esta situación. La entidad se convirtió en agencia independiente en 2008 y, desde entonces, ha perdido un tercio de sus efectivos. “Este hecho se ha visto agravado en los últimos años como consecuencia del retraso en las convocatorias de las OEP [Ofertas de Empleo Público], por la excepcionalidad sufrida por la crisis sanitaria de la pandemia del Covid”, señala este documento.

“El problema se hace más acuciante en las unidades operativas que deben prestar un servicio continuado, hasta de 24x365 en algunos casos, con una cobertura de efectivos inferiores al dimensionamiento teórico de sus plantillas, lo que implica un aumento de las horas trabajadas”, asegura.

En este documento se pone de relieve que no se cubren el 71% de los puestos a turnos. Y que en ningún momento del último ejercicio se ha superado el 74%. Reconoce la empresa que las medidas que se han puesto para aliviar esta carga de trabajo, como las comisiones de servicio, son “insuficientes”.

Preguntada por esta situación, la agencia explica que “el exceso de horas se abona mediante los baremos que se indican en el calendario laboral y dentro de los límites presupuestarios establecidos”. El actual contexto ha llevado a la Aemet a “solicitar un incremento en la autorización anual para abono de incentivos al rendimiento”. “Es importante informar que en la Agencia existe un procedimiento de movilidad mediante comisiones de servicio, algunas de ellas incentivadas, donde se cuenta con la voluntariedad de los funcionarios y sus responsables para cubrir puestos clave o de especial necesidad, siempre y cuando dicha movilidad no dificulte el desempeño de la unidad de origen”, apuntan.

La agencia achaca el problema a que algunas plazas de las ofertas públicas de empleo “quedan desiertas por dilación de los procesos selectivos o por la renuncia o excedencia de los candidatos cuando no les interesan los destinos que se les ha adjudicado”.

Los sindicatos apuntan que el exceso de horas sigue creciendo y deja de ser rentable cubrirlas con los habituales cobros. “La cuantía de productividad es la misma cuando se hacían 100 horas que cuando se ha aumentado a 400 o 500 horas”, indica Javier Chamorro, representante de CCOO en Aemet.

El principal problema, señala Chamorro, está en los aeropuertos. Especialmente en aquellos de menor tamaño. Para que estas infraestructuras permanezcan abiertas se necesita que haya un miembro de la Aemet. Sin embargo, denuncia que “hay aeropuertos con solo dos trabajadores, haciendo turnos de 12 horas”.

El propio Gobierno reconoció hace unas semanas en una respuesta por escrito a una pregunta del senador Borja Pérez (PP) que hay empleados que han llegado a superar las 2.200 horas anuales de trabajo. Esto se ha producido, según concretó el Ejecutivo, en los aeropuertos de Castellón e Ibiza. Al problema que arrastra toda la agencia se suma en algunos de estos casos que las dificultades de acceso a la vivienda complican todavía más la cobertura de las plazas, según apuntan los sindicatos.

Las comunicaciones internas en las que la Aemet reconoce la situación plantean una serie de parches temporales para afrontar el problema, enfocados en los horarios especiales. A ellos se destinarán las incorporaciones en las ofertas públicas de empleo de 2019 y 2020. Además, se incentivará que otros empleados cubran las vacantes a distancia, sin necesidad de desplazamiento; se incrementará la formación y se publicitarán anticipadamente las plazas que queden libres cuando se prevea una jubilación o excedencia, entre otras medidas.

Dificultad para cubrir puestos

Tanto en CSIF como en CCOO o la Aemet añaden, además, que por la especificidad de sus trabajadores no se pueden subcontratar los puestos vacantes. “La mayoría de los puestos tampoco pueden ser ocupados por personal que no cuente con la formación que se presupone en cuestiones meteorológicas”, apuntan desde la agencia. A ello se suma, señalan, que “el poco personal no meteorológico, mediante concursos, encuentra otros destinos, dejando a la Agencia sin sustitución en las labores de gestión o de apoyo transversal”.

Entre los sindicatos hay quien tilda de “abusiva” la actuación de la dirección de la agencia y plantean llevar el caso a la Inspección de Trabajo. Alejandro Piqueras, responsable de USO en la Aemet, denuncia que el exceso de horas se está traduciendo en “crisis de ansiedad o problemas de insomnio”.

“La situación viene de lejos”, explica Piqueras. Añade que el actual reglamento de trabajo de la agencia está hecho para “oficinas sin falta de personal”. “Si falta personal, cojea”, enfatiza. “No hay gente y no hay dinero para cubrir toda esa falta de manos”, apunta Piqueras. El representante de USO señala que, aunque el mayor problema está en los aeropuertos, hay numerosos departamentos donde hay apenas la mitad de trabajadores de los que corresponde.

Los distintos sindicatos hacen referencia a la situación “sensible” que se produce con Aemet por el servicio que prestan en infraestructuras clave. Sin embargo, se hace referencia a una problemática común en buena parte de la Administración General del Estado. Los recortes de la pasada crisis financiera y el envejecimiento de las plantillas, con sus numerosas jubilaciones, han ido mermando el número de trabajadores en multitud de departamentos.

Otros organismos y agencias como el Sepe, la Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria vienen reclamando refuerzos para cubrir sus respectivos servicios públicos. Para los sindicatos, la clave muchas veces se encuentra en las tasas de reposición, que limitan el número de plazas que se pueden cubrir tras las jubilaciones.