El Gobierno limita el aire acondicionado de grandes superficies y transportes a 27 grados y la calefacción a 19

El paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético que, según ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aprobará en el Consejo de Ministros del lunes, establecerá que las grandes superficies y los transportes públicos no puedan bajar el aire acondicionado de 27 grados centígrados, así como que la calefacción de estos centros no pueda estar por encima de los 19 grados. La medida ha sido adelanta por El Español y posteriormente confirmada a elDiario.es por fuentes gubernamentales.

Durante su comparecencia de este viernes, convocada para hacer balance del curso político, Sánchez no había querido detallar cuáles serían las propuestas que contendrán el citado paquete, pero había asegurado que “han sido debatidas” con el sector privado y que se ha informado a otras administraciones públicas y grupos parlamentarios. “Va a ir en línea con otros países”, ha aseverado el presidente: “Lo que haremos es reducir nuestra factura”. “No hay más que pasearse por un centro comercial para ver que la temperatura está demasiado baja”, ha puesto precisamente a modo de ejemplo.

Según ha podido conocer este diario, en el decreto se incluirá también la obligación de revisar las calderas de calefacción de los edificios y que se instale en los mismos cartelería con consejos para ahorrar energía. Y, sobre iluminación, se adapta el decreto que hablaba para edificios públicos de ajustes en los horarios e intensidad de la iluminación exterior de los edificios. Además, en las zonas que por razones de seguridad deban permanecer iluminadas, se estudiará reducir los niveles de iluminación.

Sánchez también ha asegurado que propondrá a la Comisión Europea una reforma del mercado energético que pase por desacoplar el precio del gas con el que se produce la electricidad y el establecimiento de un tope al precio de las emisiones de CO2. Ese será el plan que el presidente español llevará a Bruselas después de haber aceptado la obligatoriedad de recortar el consumo de gas, que era una iniciativa con la que España estaba en contra dadas sus especificidades. El presidente ha aprovechado la rueda de prensa de balance para anunciar, además, un decreto ley para reforzar la lucha contra los incendios.

Vestido con traje sin corbata, al igual que todos los miembros de su equipo que le acompañaban en Moncloa, el presidente ha hecho una referencia al finalizar su discurso y ha solicitado que siempre que sea posible, los hombres no la usen como medida de ahorro energético. “No llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras, y me gustaría también a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético”.