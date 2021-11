Isabel Tocino: "la sostenibilidad se ha convertido una nueva forma de inversión"

Santiago de Compostela, 4 nov (EFE).- "La sostenibilidad es algo tan potente que no puede seguir siendo una 'maría'. En sus tres facetas: ambiental, social y de buen gobierno, se ha convertido en una nueva forma de inversión", ha declarado este jueves la consejera vicepresidenta del Banco Santander, Isabel Tocino, que ha participado en Santiago en unas jornadas sobre auditoría.

"Debemos hacer mucho más hincapié en el impacto que en los estados financieros van a tener los riesgos climáticos. Esto no se improvisa, esto tenemos que empezar a trabajarlo desde ya", ha declarado la también ex ministra de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar, que en su ponencia ha apuntado al "profundo cambio" que se ha producido en el mundo de la auditoría a las empresas.

Tocino ha mostrado su preocupación por la "transformación sostenible" a la que están siendo sometidas todas las empresas, que ve como "necesaria" y que considera que "no puede seguir siendo una maría", porque "ya no tiene vuelta atrás" y "no se trata de una nueva ola o una nueva moda".

"Corremos el grave riesgo de que si no nos ponemos en marcha sea como otro tsunami que nos lleve por delante", ha declarado Tocino, que ha apuntado a que de la sostenibilidad "hoy depende la salud financiera de las compañías".

Según ha expresado, aunque la sostenibilidad comenzó a través de la responsabilidad social corporativa, su evolución ha sido muy diferente, porque ya no es algo "bonito", relacionado con el márketing o la competitividad, ni que dependa "de los departamentos de comunicación".

"Hoy en día ya no es algo para quedar bien y para salir bien en la foto", ha insistido, antes de mencionar que todos los bancos, incluido el BCE, han cambiado sus estatutos y políticas monetarias y han apostado por "activos sostenibles" de manera que la sostenibilidad se encuentra ahora "en su ADN", lo que ha cambiado la vida de todas las compañías.

En su ponencia, titulada "Una nueva Gobernanza: retos y desafíos para las comisiones de auditoría", dentro de las VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia, Tocino también se ha referido "al papel fundamental" que los auditores han jugado durante la pandemia", a los que ha felicitado por "su rigor y profesionalidad".

"Salen ustedes poco en los periódicos pero son ustedes fundamentales. Ese protagonismo silencioso, callado, que está basado en el rigor profesional es importantísimo porque transmite una confianza fundamental".

La ponente ha asegurado que las empresas auditadas "tienen menos riesgo, tienen una vida más larga y generan más confianza en los mercados" y que la confianza se expresa a través de "las comisiones de auditoría", en las que los auditores "son piezas fundamentales".

Hechos como la transformación digital, los cambios en seguridad a partir del 11-S y el terrorismo internacional, la crisis financiera del 2009, las revueltas de la Primavera Árabe o el desastre de la central nuclear de Fukusima, además de la pandemia, han sido definidos por Tocino como "tsunamis" que han alterado profundamente el devenir de las empresas y su gobernanza.

"La situación del concepto de auditoría ha cambiado totalmente. Antes ustedes eran vistos como los investigadores y los policías y se les trataba de evitar. Hoy ustedes son los que realmente dan la garantía de que estamos en las mejores manos del gobierno corporativo. Dan esa transparencia al mercado que da seguridad a inversores, a accionistas y a la propia sociedad", ha declarado.

También ha apuntado a la digitalización de la auditorías y a lo que a juicio de Tocino es "mal llamada" inversión no financiera, porque según ha expresado "no hay nada más financiero en este momento que todos los temas que tienen que ver con los riesgos climáticos".

"Por muy intangibles que los estuviéramos viendo, son los que modifican los estados financieros", ha añadido, no sin mencionar la Cumbre del Clima que se está celebrando en Glasgow estos días: "Repetimos una serie de eslóganes en lugar de examinar por qué no hemos cumplido con el Acuerdo de París", ha criticado Tocino.

Según ha expresado, los líderes políticos "piden más ambición climática" para poner "los listones más altos", pero, sin embargo, no se contemplan sanciones "y no hay responsabilidades ni está definido qué pasa cuando esto no se cumple".