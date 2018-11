La empresa mexicana RLH compra el hotel Villa Magna por 210 millones

RLH Properties, fundada por BK Partners, ha adquirido el hotel Villa Magna de Madrid por 210 millones de euros a su actual propietario, el grupo turco Dogus, operación que supone "un primer paso" en la expansión internacional del grupo mexicano, según ha informado hoy en un comunicado.

Con esta operación, cuyo cierre está previsto para mediados de diciembre, RLH, sociedad inmobiliaria internacional enfocada en la explotación de activos hoteleros y residenciales, en el segmento de lujo y ultra lujo, "refuerza su modelo de negocio".

El hotel madrileño, fundado en los años setenta, fue adquirido por Dogus a principios de 2016, por 180 millones de euros, a la firma portuguesa Sodim, propiedad de Pedro Queiroz Pereira, que, a su vez, lo había comprado en 2001 (entre 1990 y 2007 estuvo gestionado por Hyatt).

Para el consejero delegado de RLH Properties, Borja Escalada, la compra de este emblemático hotel, situado en una de las mejores zonas de Madrid, es "una excelente noticia" para los inversores y accionistas de la compañía mexicana, que espera "pronto poder anunciar nuevas inversiones en España y Europa".

Según el presidente del comité ejecutivo de RLH, y socio fundador de BK Partners, Jerónimo Bremer, esta operación supone "un importante hito" en la estrategia del grupo de inversión "en activos inmobiliarios únicos destinados al sector hotelero".

La adquisición del hotel Villa Magna, "uno de los más representativos de Europa dentro del segmento lujo, confirma, además, nuestra enorme confianza en el mercado español, uno de los más dinámicos y atractivos del mundo", ha agregado.

Han actuado como asesores de la operación de compra del Villa Magna, del lado del comprador, Credit Suisse, como asesor financiero, y Pérez-Llorca, como asesor legal; y, del lado del vendedor, JLL, como asesor de inversiones inmobiliarias, y Clifford Chance, como asesor legal.

RLH Properties es actualmente propietario, entre otros activos, del hotel Four Seasons de la Ciudad de México, el hotel Rosewood Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, Fairmont Mayakoba, el campo de golf PGA El Camaleón y el Desarrollo Mandarina, que incluye el hotel One & Only Mandarina (en construcción), el hotel Rosewood Mandarina, en desarrollo, junto con desarrollos residenciales.