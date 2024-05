Montero: “El éxito del Plan de Recuperación acaba con el mito del PP como gestor económico”

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cerrado este jueves el evento sobre los fondos europeos, organizado por elDiario.es en Madrid, con una dura crítica al papel que ha jugado el Partido Popular (PP) desde 2021: “Se ha dedicado a torpedear por tierra, mar y aire su despliegue”.

“El éxito del Plan de Recuperación acaba con el mito del PP como gestor económico”, ha incidido Montero. “Probablemente, estamos hablando de la mayor transformación real en España desde la integración en Europa: a nivel económico, social, político, laboral, industrial, educativo, en la ciencia, en términos de cohesión o de igualdad… Prácticamente en todos los ámbitos. En apenas cuatro años”, ha resumido la ministra.

“Por desgracia para este país, el PP entendió que si el Plan de Recuperación era un éxito perjudicaba a sus intereses electorales”, ha denunciado. “Dicho de otra manera, si el Gobierno de Pedro Sánchez conseguía remontar la crisis de la pandemia gracias a una gestión económica y presupuestaria solvente, eficaz y justa, se caía el falso mito de que la derecha gestiona mejor los asuntos económicos”, ha explicado.

La vicepresidenta primera ha mostrado su malestar con el principal partido de la oposición, y ha enumerado sus principales zancadillas al Gobierno de coalición. “Primero, no apoyando su creación [del Plan de Recuperación]. El entonces líder del PP decía que iba a ser un fracaso, que no lo apoyaba y que no se sentía vinculado a las reformas porque no querían ser un 'conejillo de Indias'. Llegó a ridiculizar el Plan al decir que lo único que se conseguiría es millones de pobres con ventanas nuevas y coche eléctrico”, ha recordado, en alusión a Pablo Casado.

“Segundo, hablando mal de España en Europa y sembrando dudas sobre la capacidad del país para llevarlo a cabo cada vez que ha tenido oportunidad. Tercero, boicoteando cada vez que ha podido la aprobación de las reformas previstas en las Cortes. Recordemos que el PP votó en contra del decreto ley de gestión de los fondos europeos y en contra de la reforma laboral, sólo por citar dos de las más significativas”, ha continuado enumerando, ya en referencia al actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

“Y cuarto, ahora, arrojando sospechas sobre presuntas irregularidades, aunque saben perfectamente cómo se gestionan, porque gobiernan en administraciones [comunidades autónomas y ayuntamientos] que gestionan y saben de los controles que se aplican”, ha rematado la vicepresidenta primera.

“Por tanto, a pesar de las zancadillas de la oposición, el Plan de Recuperación está siendo una historia de éxito colectivo de país”, ha destacado. “Ahí están los datos de crecimiento del PIB, de empleo, de digitalización de la economía, o de impulso a las renovables. Sencillamente, son incontestables. Y creo que avalan el desempeño de este Gobierno y la eficacia de las políticas que impulsamos, más allá del ruido permanente que hay en la vida política española”.

“De aquí a 2026 nos queda aún un trecho muy importante. Vamos a seguir trabajando con la misma intensidad si cabe para sacar adelante el quinto y sexto desembolso y la adenda. Pero no nos conformamos con esa fecha límite del 26”, ha añadido María Jesús Montero.

“Ahora que se habla tanto del gap que existe entre Europa y EEUU, que se pone de manifiesto la diferencia en la respuesta de la crisis financiera en aquel momento, y que tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, creo que es necesario ir avanzado también en otro debate. Y es cómo Europa tiene que ir abordando la financiación de las inversiones que se consideran estratégicas para su propia autonomía y seguridad”, ha insistido.

El discurso completo de María Jesús Montero:

“Todo ello en un marco de retorno de reglas fiscales, más flexibles y adaptadas a los escenarios de cada país, y que tienen que permitir avanzar en la necesaria consolidación fiscal al tiempo que se garantiza el crecimiento sostenible y justo. Es un debate de calado, que sin duda irá ganando protagonismo en los próximos años y en el que el Gobierno de España lo tenemos claro”, ha recalcado. “Necesitamos una Europa más fuerte, con liderazgo en el mundo, para una España cada vez más próspera. Y a la inversa, España va a aportar toda su fortaleza, su capacidad de innovación y su ambición para que Europa sea ese espacio común que todos soñamos”, ha concluido.

1.500 millones al mes

En la misma jornada sobre fondos europeos de elDiario.es, Manuel de la Rocha, secretario de Estado de Asuntos Económicos y G-20 de Presidencia del Gobierno, ha recopilado algunas cifras del despliegue del Plan de Recuperación. “Son 1.500 millones de convocatorias resueltas al mes”, ha explicado. En total, se han resuelto convocatorias por 35.000 millones, de los alrededor de 70.000 millones asignados a España por la UE (Unión Europea).

“Este ritmo nos lleva a cumplir el despliegue de todas las subvenciones del Plan de Recuperación en el plazo establecido, con 2026 como límite”, ha señalado Manuel de la Rocha. “Hay un tejido muy grande de pymes y micro pymes que están accediendo a los fondos europeos. No solo se están beneficiando las grandes, aunque es verdad que son cruciales porque hacen como 'tractores' en la economía”, ha añadido.

“Hemos cumplido 121 hitos, exigidos por la UE para la concesión de los fondos. Hemos recibido 3 desembolsos, y vamos a cerrar próximamente la negociación del cuarto”, ha proseguido. Finalmente, “con los préstamos ventajosos, la segunda parte del Plan de Recuperación, la intención no es ejecutarlos todos, sino crear una red de seguridad de liquidez para las empresas que lo necesiten, pero dependerá de la demanda del sector privado”.

En la apertura del evento sobre el Plan de Recuperación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de la gestión de la economía del Gobierno de coalición y ha señalado que si el año pasado, en las mismas jornadas de elDiario.es, afirmó que España iba como “una moto, ahora se puede decir que va como un cohete”.

En su discurso, Sánchez ha anunciado que España pedirá una extensión de los fondos europeos a partir de 2026, el límite para despegar por completo el Plan de Recuperación que los socios de la UE (Unión Europea) diseñaron en 2020 y 2021 como respuesta a la pandemia, en un acuerdo histórico e inédito, que ha implicado la emisión de deuda conjunta, en un primer paso hacia una unión fiscal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha participado en el evento al mediodía. Y un poco antes lo ha hecho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.