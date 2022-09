El movimiento Plan Sareb protesta en la sede del FROB por el modelo de gestión del 'banco malo'

El movimiento Plan Sareb ha puesto en marcha este lunes una protesta en la sede madrileña del fondo de rescate bancario (FROB) que desde esta primavera controla más de la mitad de las acciones del denominado banco malo.

El fiasco del banco malo añade 35.000 millones a la factura de un rescate que el PP dijo que no costaría "un euro"

La plataforma, a las puertas de las oficinas del FROB, ha colocado un gigante carné de pobre, en protesta por el modelo de actuación de Sareb en la gestión de viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

“¿Pero por qué un carnet de pobre? Porque para Sareb hay que POBRE-POBRE para que muevan algo. Pero pobre en plan pobre del que a ellos les parece bien, de ese que no sabes ni por qué lo consideran como tal”, explica el movimiento a través de Twitter.

“Esto se plasma en criterios arbitrarios y tremendamente opacos con los que marean a quienes vivimos en sus casas”, añaden. “Llegamos a situaciones ridículas tales como que a ojos de servicios seas vulnerable pero a ojos de Sareb no”.

“Pero no solo eso, es que directamente no atienden a quienes no entran en ese saco. Da igual que vivas de alquiler, que estés en una situación o en otra”, argumenta el movimiento. “Da igual. Es totalmente arbitrario y opaco”. Sareb, indican, “Propone negociaciones individuales, estancadas, oscuras… Nosotras, una negociación colectiva con garantías. Y tenemos un Plan y mucha, mucha gente para conseguirlo”.

Y recuerdan otros casos de actuación de Sareb, donde no se están renegociando contratos de alquiler

El pasado año, Sareb registró 1.626 millones de euros en 2021, un 51,5% superiores a las de 2020. La empresa explicó en marzo que las pérdidas correspondían a que la compañía, con dos tercios de su cartera con minusvalías contables (8.627 millones de euros, un 5% menos que un año antes), priorizó la venta ordenada de activos sin recorrido de valor al alza.