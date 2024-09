La patronal desmiente al PP y se distancia de la propuesta de semana laboral de cuatro días de Feijóo

La patronal CEOE marca distancias con el Partido Popular respecto a la propuesta de Feijóo para la jornada laboral. Lo ha hecho con rotundidad, a través de su presidente, Antonio Garamendi, que ha desmentido este viernes varias informaciones filtradas por el PP sobre cómo supuestamente Feijóo había anticipado al dirigente empresarial su iniciativa de semana laboral de cuatro días y le estaba intentando acercar a su postura. “Eso no es cierto”, ha respondido Garamendi en una entrevista en Espejo Público.

La presentadora, Susana Griso, le preguntaba en concreto por la información de El Mundo de este viernes, que titula que el PP intenta atraer a la CEOE a la semana de cuatro días y le pide “generosidad”. “No es cierto. De hecho, lo que planteó el líder de la oposición es previo a una llamada que yo pude tener”, ha respondido Antonio Garamendi.

El presidente de la patronal ha indicado que, en esa llamada posterior, fue Feijóo quien le solicitó una reunión para explicar la propuesta. “Es público. Nos ha pedido el PP venir a hablar con los empresarios de esa propuesta de conciliación, etc. Ni me ha dicho que me atrae, ni me ha dicho qué tengo que hacer. Porque yo tengo que decirlo con toda claridad, es que nosotros somos independientes”, ha añadido.

El PP se sitúa como nexo con la patronal

En la sede nacional del PP han trabajado durante toda la semana para intentar asentar en la opinión pública que el movimiento de Alberto Núñez Feijóo, que cambia la posición histórica de la derecha, o al menos su discurso, es parte de un giro más amplio para introducir al partido en el debate de las políticas de conciliación, en el que siempre ha defendido los intereses de la patronal.

Para evidenciar el supuesto despegue de la CEOE, desde Génova han filtrado en varias ocasiones la existencia de una llamada de Feijóo a Antonio Garamendi para informarle del cambio de posición del PP. Primero lo contó La Sexta, el pasado martes, después Artículo 14, el miércoles. Y finalmente El Mundo, este viernes. El diario de Unidad Editorial va más lejos al afirmar que, según explican en el partido, el PP quiere ser “fuerza tractora y de nexo entre las políticas sociales y la patronal” y que Feijóo le pidió a Garamendi “cierta generosidad”.

La CEOE se aleja de la propuesta de Feijóo

Además, el líder de la patronal se ha distanciado de la propia iniciativa del presidente del PP. “Hay que separar la política del día”, ha respondido Garamendi a qué le parecía la semana laboral de cuatro días de Feijóo.

El dirigente empresarial ha mantenido su postura de que la jornada laboral se debe abordar en la negociación colectiva, solo entre empresarios y sindicatos. Es la idea que la patronal sostiene en la mesa de diálogo abierta con el Gobierno, que quiere reducir el máximo legal de 40 horas semanales a 37 y media, y por la que los sindicatos se han movilizado este jueves ante sus sedes.

Feijóo eligió el pasado lunes para exponer en público su planteamiento sobre la jornada laboral, aunque de forma muy sucinta. El líder del PP se mostró favorable a trabajar cuatro días a la semana, siempre que el cómputo semanal de horas no se reduzca. Es decir, trabajar “nueve o nueve horas y media” cada día. Esta misma semana se ha publicado una entrevista a Feijóo en Vanity Fair donde habla incluso de jornadas “de diez horas”.

En realidad, la propuesta de Feijóo no apunta a una reducción del tiempo de trabajo, sino a cómo se ordena este a lo largo de la semana. Desde la patronal recuerdan que la distribución de la jornada, cómo se distribuyen las horas pactadas anualmente, es algo que corresponde a la negociación colectiva y que ya se hace en muchas mesas de negociación.

Garamendi también ha negado que la CEOE haya convocado este viernes una “reunión urgente” debido a la propuesta del PP. Ha indicado que se trata de una mesa de la Comisión de Trabajo de la patronal que se ha celebrado con normalidad, con motivo de la reunión con el Ministerio de Trabajo esta semana.

Así lo confirman desde la CEOE a este medio, donde recuerdan que es habitual la convocatoria de reuniones extraordinarias de este órgano para que las negociadoras trasladen al conjunto de la patronal cómo evolucionan las negociaciones del diálogo social.

En este última mesa, Trabajo concretó más su plan de bonificaciones a las pequeñas empresas que tengan que contratar con motivo de la reducción de jornada, aunque sin aportar ningún papel. También, como ya se había abordado en una mesa anterior, el Ministerio se abrió a retrasar la reducción de jornada a 2025 y 2026, como explicaron los sindicatos, aunque Trabajo luego lo negó y asegura ahora que la propuesta no está encima de la mesa.