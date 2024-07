Quirón Prevención, principal cliente de la pareja de Ayuso, batió su récord de beneficios en 2023

Quirón Prevención, la principal pagadora de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pulverizó en 2023 su récord de beneficios. La filial de riesgos laborales de Quirón, perteneciente al gigante sanitario alemán Fresenius, ganó el pasado ejercicio la cifra récord de 54,5 millones de euros, un 41,5% más que en 2022.

Las últimas cuentas anuales de la filial de Quirón, recién remitidas al Registro Mercantil, reflejan que su facturación bajó un 0,9% en 2023, hasta 399,11 millones. Las cuentas, accesibles a través de Insight View, no dan explicaciones sobre esos beneficios. El informe de gestión se limita a indicar que “el resultado del ejercicio ha sido de 54.538 miles de euros, correspondiente a un 13,66% de la cifra de negocio”. Es un porcentaje sin precedentes en la filial de Quirón. En 2022 el beneficio fue del 8,9% de las ventas. En 2021, del 11,5%. Y en 2020, del 12%, el máximo hasta ahora.

Las cuentas tampoco desglosan la facturación de Quirón Prevención. Fuentes del mayor grupo español de sanidad privada, con cuatro concesiones hospitalarias en la Comunidad de Madrid de las que la Fundación Jiménez Díaz es el buque insignia, explican que el pasado ejercicio las Administraciones Públicas supusieron para la filial una facturación de 24,5 millones, el 6,13% del total. De esa cifra, la Comunidad de Madrid supuso solo 1,5 millones, según esas fuentes.

Con más de 7.000 profesionales, Quirón Prevención da servicio a más de 4 millones de trabajadores y más de 179.000 empresas, según su web. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno autonómico casi duplicó el dinero adjudicado a esta empresa desde que Ayuso es pareja de su consultor. No obstante, el importe de los contratos adjudicados en 2023 a Quirón Prevención por el Gobierno de Ayuso es muy pequeño si se compara con la facturación total de esa filial.

En paralelo, Quirón Prevención multiplicó por cuatro los pagos a González Amador tras iniciar este su relación con la presidenta madrileña. El máximo responsable de esta filial es Fernando Camino Maculet, que tiene numerosos vínculos con la pareja de Ayuso. González Amador pagó a Camino medio millón de euros a finales de 2020 por una empresa que no facturaba ni 30.000 euros, sin empleados ni apenas actividad. La transacción se acordó tras ingresar la pareja de Ayuso dos millones por mediar en la venta de mascarillas a la empresa gallega Mape, administrada por Fernando Camino.

Las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid han pedido a la jueza que investiga los delitos fiscales confesados por escrito por González Amador antes de que elDiario.es revelase este escándalo, que indague sobre si esa operación es “alguna clase de retribución” de la pareja de Ayuso a Camino por su “posible intervención” en el pelotazo de las mascarillas y por el papel del ejecutivo “como presidente de Quirón Prevención”, su principal cliente.

La empresa que la pareja de Ayuso compró a Camino (su propietaria formal era la esposa de este, la farmacéutica Gloria Carrasco) fue definida como “mera sociedad interpuesta” por la Agencia Tributaria en el informe que derivó en una denuncia de la Fiscalía contra González Amador. Este utilizó esa sociedad pantalla para camuflar ante Hacienda los beneficios obtenidos en un contrato de 600.000 euros firmado a finales de 2021 para prestar servicios de consultoría para “la expansión del Grupo Quirón SL en Latinoamérica” y “desarrollo e implantación de la JCI (Joint Commission International) en la Fundación Jiménez Díaz”.

Quirónsalud anunció la obtención de ese certificado de calidad el 26 de octubre de 2022. La víspera, González Amador, ya en plena inspección de Hacienda, constituyó una sociedad en Florida (Miami) de actividad desconocida junto a su socio César Nieto. Nieto, con el que la pareja de Ayuso montó una empresa de apartamentos turísticos en Madrid tras su fraude al Fisco, fue a su vez administrador de la sociedad que tuvo hasta 2022 en el paraíso fiscal de Panamá y que constituyó en 2013 Fernando Camino.

La empresa de González Amador en Florida la administra un abogado especialista en negocios inmobiliarios y tiene su domicilio en una franquicia de la agencia ReMax en Boca Ratón. Allí está radicada Inteccon, sociedad que, según expuso la pareja de Ayuso en sus explicaciones a Hacienda, fue una de las piezas para llevarse esos dos millones por vender material sanitario a cambio de poner en contacto a una empresa catalana, FCS, con una gallega, Mape.

También en Florida, en Miami, Quirón Prevención constituyó el 18 de julio de 2022 su filial Quironprevencion USA, INC. En ella inyectó el pasado septiembre 469.000 euros, explica en sus últimas cuentas. Su presidente es Fernando Camino. Como vicepresidente figura el director de Grandes Cuentas de Quirón, Emilio Conde, al que la empresa pantalla de la pareja de Ayuso, Masterman & Whitaker, giró sendas facturas por importes de 327.320 euros y 336.000 euros, más IVA, en octubre de 2021 y enero de 2022 por esos servicios de expansión en Latinoamérica y la obtención del sello JCI.

Además de en Estados Unidos, Quirón Prevención tiene filiales en Portugal, Chile, Colombia o Argentina. Allí cuenta con una filial propia, Quirón Prevención Argentina, y controla un 7,15% de la mutua local Asociart, SA. En ella Fernando Camino fue nombrado consejero “suplente” en 2019 junto al empresario español Manuel Piñera Gil-Delgado, yerno del fundador del whisky DYC y perteneciente al círculo íntimo de amigos de Juan Carlos I.

Con una plantilla de 5.949 personas en 2023, un 4,4% más que en 2022, los gastos de personal de Quirón Prevención se desplomaron un 10,7% el pasado ejercicio, hasta 172 millones. Junto a su presidente, Camino, entre sus consejeros (todos hombres) están históricos de la compañía como Juan Carlos González Acebes (mano derecha del médico deportivo y multimillonario Víctor Madera, fundador y presidente no ejecutivo de Quirón) o Adolfo Jesús Fernández Valmayor Ruiz de Alegría, que entre 2015 y 2017 presidió el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), principal lobby de la sanidad privada en España.

Quirón Prevención tiene su origen en 2015, cuando el grupo sanitario, que entonces se llamaba IDC-Quirón, compró Frater Prevención, que ya entonces pilotaba Fernando Camino. En aquel momento este ya trabajaba con González Amador. Su relación se extiende al ático de lujo en Chamberí del que disfrutan la presidenta madrileña y su pareja, adicional al que González Amador compró tras el pelotazo de las mascarillas. La pareja disfruta de ese segundo piso, del que Ayuso nunca ha dado explicaciones, y que compró en julio de 2023 Babia Capital SL, empresa cuyo principal propietario es Jorge Carlos Pablos Alonso, empresario hostelero de León, la ciudad en la que residen Fernando Camino y su esposa.

Babia Capital está administrada desde mayo de 2022 por Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador cuando empezó la investigación de la Agencia Tributaria. Ese abogado tiene también como cliente a Camino. Su despacho está en León. En esa provincia, en Ponferrada, está la asesora que le llevaba a Alberto González Amador las cuentas de Maxwell Cremona cuando empezó a defraudar a Hacienda, Blanca López Crespo.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.