El rey se rodea de patronal y sindicatos con el mensaje de evitar la batalla política tras el altercado en Paiporta

Tres días después del altercado y la tensión vivida en Paiporta, en la visita del rey a la zona cero de la catástrofe de la DANA organizada por la Casa Real, Felipe VI ha citado a patronales y sindicatos en el Palacio de la Zarzuela. Los agentes sociales, símbolo de la capacidad de acuerdo, especialmente durante la emergencia por la COVID, han sido emplazados a una reunión con el jefe del Estado este miércoles. Aunque la audiencia ha estado centrada en el “contenido”, sobre los daños y las urgencias que ha dejado la catástrofe, también han ocupado un gran espacio la “necesidad de unidad” y de huir de la batalla política, explican a este medio desde los agentes sociales.

“El mundo empresarial ha venido a estar con el mundo de las instituciones y, en cualquier caso, a pedir unidad. Yo creo que es la clave: que se deje la política a un lado, la sociedad está reclamando otra cosa”, ha afirmado Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, a su salida del encuentro con el monarca esta mañana.

En la comitiva empresarial presente en el encuentro con Felipe VI han participado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, el presidente de CEOE Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, y las vicepresidentas de CEOE, Alejandra Kindelán (patronal de banca AEB) y Mirenchu del Valle (patronal de aseguradoras UNESPA); así como la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.

“Lo que está reclamando [la sociedad] es que todos unidos, todos, no sobra nadie, realmente, nos pongamos a ello, a trabajar. No solo hoy, mañana , pasado y al año que viene. Porque esto va a costar tiempo”, ha insistido Antonio Garamendi.

Por su parte, los líderes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han mantenido su encuentro con Felipe VI durante la tarde. “Creo que este es el momento, en primer lugar, de la unidad”, coincidía el líder de UGT, que añadía que España debe demostrar que es “un Estado que puede y debe hacer frente a las necesidades de las personas afectadas por la DANA”.

Los sindicatos y las patronales mayoritarias de hecho emplazaron ya ayer a realizar un paro de 10 minutos en todos los centros de trabajo de todo el país en “solidaridad” por la DANA, el próximo viernes 8 de noviembre, a las 12 de la mañana. En la convocatoria, también hacen mención a la necesidad de “unidad”.

“Lección” de unidad frente a la crispación política

Diversas fuentes empresariales y sindicales consultadas destacan que los encuentros con el monarca han estado muy centrados en “el contenido”, en las que Felipe VI ha tomado nota de las necesidades y preocupaciones que han detectado los agentes sociales por la DANA. Todas las organizaciones insisten en la magnitud de los daños y la necesidad de una estrategia de país para hacer frente a los daños y, después, poder revitalizar la zona tras el desastre ocasionado por la DANA.

El dirigente empresarial se ha referido al primer paquete de ayudas aprobadas este martes por el Gobierno, por valor de 10.600 millones de euros, que ha valorado aunque ha apuntado que seguramente “se van a necesitar más”. “Quiero aclarar algo: esto no es el COVID. Cuando acabó el COVID, los comercios y negocios estaban impolutos, impecables... Aquí no hay economía, todo ha quedado arrasado”, ha enfatizado el presidente de CEOE.

Sin embargo, a pregunta de los medios, el lider de la patronal no ha querido criticar al Ejecutivo. “Si pido la unidad, lo que no voy a empezar es a criticar. Hay unas medidas, posiblemente tendrá que haber más, pero cuando lleguen”, ha indicado. “Desde el punto de vista de las medidas, no estoy en la crítica, estoy más en el vamos a evaluarlas. Y nosotros lógicamente vamos a plantear más”, ha expresado el líder de la patronal.

Ese espíritu constructivo, basado en la “unidad” y en el “diálogo social”, ha sido defendido también por los secretarios generales de CCOO y UGT, y fue una de las banderas distintivas de los agentes sociales durante la emergencia por el coronavirus, frente a unos partidos políticos muchas veces enfrentados y sin capacidad de llegar a acuerdos.

Desde entonces, la crispación política no ha hecho más que aumentar, dentro y fuera del Parlamento. Con ejemplos extremos, como la querella anunciada por Vox contra el Gobierno y las defensas incluso de la agresión a Pedro Sánchez en Paiporta, pero también con mensajes poco contundentes contra la violencia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que –no obstante– moderó su tono en los últimos días, tras lo ocurrido en Paiporta.

Desde los agentes sociales consideran que esa “lección” de los agentes sociales durante la COVID, como referentes del acuerdo y la colaboración en los momentos de emergencia y crisis, perdura y no es ajena a nadie, incluida la Casa Real, que tras el clima de tensión y crispación en Paiporta se ha decidido reunir con las patronales y sindicatos.

En este sentido, Unai Sordo emplazó al Gobierno a desplegar “un gran escudo social”, con más medidas a las ya aprobadas en este primer paquete, y ha implementarlas cuanto antes desde “el diálogo social”. “Hemos expresado la necesidad de reactivar un proceso diálogo social, que dio muchos frutos en la anterior crisis. Es momento de ejecutar”, insistió el líder de CCOO.