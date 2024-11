Feijóo insiste en que el Gobierno declare la “emergencia nacional” por la DANA y quite el mando a la Generalitat de Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes que el Gobierno asuma el mando de la gestión de la tragedia provocada la semana pasada en Valencia por una DANA y cuyas víctimas mortales superan los 200. “Para una declaración de emergencia nacional, tiene nuestro apoyo”, ha dicho el líder de la oposición en una comparecencia ante los medios en la que no ha admitido preguntas de los periodistas presentes. La medida, que el PP no desarrolla, supondría quitar el mando al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien la semana pasada contradijo a su jefe de filas cuando agradeció al Gobierno central la colaboración con el autonómico.

“Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la declaración de emergencia nacional”, ha dicho Feijóo. Es decir, que el Gobierno central tome el mando y eche a un lado a Mazón, con quien además marca distancias. El presidente de la Generalitat valenciana ha arremetido esta mañana contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras Feijóo ha virado lo que dijo hace una semana y ha asegurado que ahora “es tiempo de reparar y de reconsrtuir”, no de “confrontar”.

Feijóo se ha situado a sí mismo al margen de la gestión de la crisis, en la que ha dicho que hay “errores”, aunque ha preferido no concretarlos. “No es el Partido Socialista Obrero Español. No es el Partido Popular. No son el resto de los partidos políticos, no es el Gobierno de España o la Generalitat de Valencia. No es el presidente del Gobierno, ni de la Generalitat, ni, por supuesto, soy yo. Es el pueblo español. Son nuestros compatriotas valencianos. Por eso, yo hoy no voy a caer en nuevas críticas al Gobierno”, ha dicho.

Inmediatamente después, el líder del PP ha vuelto a renegar del Ejecutivo por no haberle dado información a él, pese a que no tiene ninguna capacidad ejecutiva. “Mis diferencias con el presidente del Gobierno son evidentes y no se han acortado estos días. Pero es tiempo de ocuparnos únicamente de la reparación de lo que aún se puede reparar y de la reconstrucción de todo lo destruido”, ha sostenido.

El líder del PP ha asumido en su discurso que la “indignación” ciudadana por lo ocurrido antes, durante y después de las riadas se debe dirigir a todos por igual, y que la lenta y mala reacción de las autoridades (sin concretar) explica lo ocurrido el domingo durante la visita de los reyes, el presidente del Gobierno y el propio Mazón, y donde Pedro Sánchez fue agredido.

Feijóo no ha condenado expresamente dicha agresión. “Soy plenamente consciente de la maltrecha relación de confianza entre los españoles y sus políticos. Soy consciente de que debe haber un antes y un después de todo esto”, ha dicho. “Las expresiones de violencia no nos representan. Nunca lo han hecho ni lo hacen ahora, y la rechazamos”, ha sostenido de forma inconcreta otra vez. “Se dirijan a sus majestades los reyes, al presidente del Gobierno o al presidente de la Generalitat”, ha añadido.

Pero inmediatamente ha pedido no “señalar” a “ciudadanos”. “Eso sí, no vamos a equivocarnos sobre quiénes son realmente víctimas de toda esta tragedia y el sentimiento compartido por la gran mayoría de los españoles”, ha dicho. “Que nadie pretenda que participemos en ningún relato partidista que señala a ciudadanos por contar su verdad. Ya basta de tanto relato con la realidad que estamos sufriendo”, ha concluido.

La extrema derecha ha reivindicado el ataque a Pedro Sánchez.